V Liptovskej Štiavnici dokončili výstavbu elektrickej siete

Liptovská Štiavnica 24. mája (TASR) - Stredoslovenská distribučná (SSD) dokončila výstavbu elektrickej siete pre novovznikajúcu obytnú časť Liptovskej Štiavnice pri Ružomberku. V lokalite Na stráni by malo v najbližších rokoch vyrásť 80 rodinných domov. TASR o tom v stredu informoval špecialista externej komunikácie SSD Miroslav Gejdoš.



Ako dodal, individuálna bytová výstavba takéhoto rozsahu si od energetikov vyžiadala investíciu do rozšírenia distribučnej siete v hodnote približne 270.000 eur.



"Samotnú fyzickú realizáciu už máme kompletne za sebou, ale majitelia pozemkov musia byť ešte trpezliví. Podmienkou oficiálneho spustenia rozšírenej siete je kolaudačné rozhodnutie. Ak pôjde všetko bez problémov, mohli by sme ho dostať do konca augusta tohto roka," vysvetlil projektový manažér spoločnosti Jakub Jaseň.



SSD vybudovala podzemné káblové vedenie nízkeho napätia v celkovej dĺžke asi dva a pol kilometra. Napájať ho bude nová kiosková trafostanica zásobovaná podzemnou prípojkou z neďalekého vzdušného vedenia vysokého napätia. Dĺžka prípojky je len približne dvesto metrov. Energetici uložili k elektrickým rozvodom pre prípadné využitie v budúcnosti aj optickú chráničku.