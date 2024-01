V Liptovskej Teplej modernizujú kultúrny dom

Liptovská Teplá 24. januára (TASR) - Kultúrny dom v obci Liptovská Teplá v okrese Ružomberok modernizujú. V spolupráci s Miestnou akčnou skupinou (MAS) Dolný Liptov vymenili vykurovanie. Projekt mal hodnotu 22.000 eur. V rekonštrukciách plánuje obec pokračovať. TASR o tom informovala Zuzana Gvizdová z MAS.



Pôvodným zdrojom vykurovania v kultúrnom dome boli gamatky, vykurovacie telesá na plyn. "Nedala sa cez ne regulovať teplota v miestnosti, boli hlučné, nedokázali ohriať vodu, potrebovali rozvod plynu v budove, no najmä boli energeticky veľmi náročné. Vzhľadom na to, že kultúrnemu domu už slúžili viac ako 30 rokov, bolo otázne, či do histórie neodídu aj samy a nevypovedajú službu ešte pred výmenou vykurovania," priblížila Gvizdová.



Prvotným odhadom starostu obce Milana Kašáka bolo po modernizácii ušetriť 30 percent nákladov za kúrenie. Reálna medziročná úspora vlani predstavovala ešte o niečo viac. Podľa starostu je za tým aj šetrenie. "Snažili sme sa udržať štandard aj komfort kultúrnych podujatí a hlavne po pandémii obnoviť komunitný život, nech sa ľudia stretávajú. No režim vykurovania a svietenia bol prísne kontrolovaný a regulovaný," zhodnotil.



V rekonštrukcii chce obec pokračovať, v blízkej budúcnosti plánujú obnovu kuchyne. Okrem toho na kultúrnom dome vymenia okná a zateplia ho. S prácami by podľa Gvizdovej mali začať na jar.