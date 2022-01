V Liptovskej Tepličke spustili obnovené lyžiarske stredisko

Liptovská Teplička 15. januára (TASR) – Možnosť lyžovania ponúka záujemcom obnovené lyžiarske stredisko, ktoré v sobotu spustili do plnej prevádzky v obci Liptovská Teplička v okrese Poprad. Ako pre TASR povedal Maroš Žemba zo Ski resort Liptovská Teplička, dva menšie vleky spustili vlani, väčší až tento rok.



"Najväčší vlek sa nám podarilo spojazdniť aj vďaka tomu, že sme mali celý rok na prípravu. Nebolo to ľahké, pracovali sme, aby sme spojazdnili zasnežovanie, vleky, nejakú úpravu spravili, ratraky nakúpili, a tak ďalej," priblížil Žemba.



Kilometrový vlek s prevýšením takmer 300 metrov má 130 kotiev. Menší má 80 kotiev a je dlhý do 500 metrov. „Máme tu aj malý 'vlečik', kde sa kotvy točia dookola, nie sú v zásobníku a má dĺžku do 200 metrov. Plánujeme vytvoriť budúci rok ešte malý vlek pre deti. Pracujeme tu celá rodina, bratia, otec a máme i troch zamestnancov zo Spišského Bystrého, kde tiež prevádzkujeme lyžiarske stredisko,“ vysvetlil Žemba.







"Posledná časť, ktorá nám chýba, je prelyžovanie z menšieho vleku na väčší, ľudia stále musia chodiť pešo nejakých 500 metrov k veľkému kopcu, lebo prírodný sneh sa nám roztopil a nemáme tam umelé zasnežovanie. Buď si to budeme musieť po víkende dosnežiť, alebo počkáme na prvý prírodný sneh," povedal Žemba s tým, že v budúcnosti plánujú zriadiť i sedačkovú lanovku.



"Je to však na dlhé roky. Sme tu aj v ochrannom pásme, druhom stupni, kde na každý úkon potrebujeme povolenia," doplnil Žemba.



Obec, ktorá má takmer 2500 obyvateľov, obnovenie lyžiarskeho strediska víta. "Ľudia sa vracajú, kde sa kedysi chodili lyžovať, respektíve deti učili lyžovať. Po ekonomickej stránke pomôžu si aj podnikatelia, ktorí ponúkajú ubytovanie, respektíve iné služby, ktoré súvisia so športom," dodal starosta Liptovskej Tepličky Slavomír Kopáč.



Obľúbené lyžiarske stredisko zatvorili ešte v roku 2011. Predtým ho odkúpili Tatranské lanové dráhy, súčasná spoločnosť Tatry mountain resorts. Ukončenie prevádzky zdôvodnil investor tým, že bolo nerentabilné a komplikácie v jeho rozvoji spôsobovalo aj množstvo vlastníkov pozemkov. Zatvorenie sklamalo viacero miestnych podnikateľov, ktorých prevádzky boli od strediska do istej miery závislé. Priamo v obci sa nachádza aj ďalší svah vedľa družstva, ktorý je momentálne taktiež v prevádzke. Ski Park Liptovská Teplička ponúka lyžiarom dve zjazdovky, 500-metrovú pre náročnejších a ľahšiu 300-metrovú trať.