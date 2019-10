V Liptovskom Hrádku bude ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

Liptovský Hrádok 28. októbra (TASR) - V Liptovskom Hrádku pribudne od 1. januára budúceho roka ambulancia všeobecného lekára pre dospelých. Prevádzkovať ju bude Jozef Čajka, ktorý uspel so žiadosťou v dotačnom systéme na stabilizáciu siete zdravotníkov v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK). Mesto o tom informuje na oficiálnej webovej stránke.



"Je to pre mňa aj výzva, pretože budem pôsobiť vo veľkej spádovej oblasti – okrem samotného Liptovského Hrádku to budú aj okolité obce," uviedol lekár.



Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) poskytne dotáciu 25.000 eur šiestim lekárom v kraji. Konkrétne pôjde o stomatologické ambulancie v Kysuckom Novom Meste a v Oravskom Veselom, ambulanciu klinickej imunológie a alergológie v Bytči, endokrinologickú ambulanciu v Martine, angiologickú ambulanciu v Liptovskom Mikuláši a ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých v Liptovskom Hrádku. "Lekári sa zaväzujú na šesť rokov udržať ambulancie vo svojom regióne. Veríme, že po tejto dobe budú už takí zabehnutí, že nebudú uvažovať o sťahovaní," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Primátora Liptovského Hrádku Branislava Trégera potešilo, že v meste pribudne ambulancia všeobecného lekára pre dospelých. "Opäť sa o niečo zlepší dostupnosť zdravotných služieb pre obyvateľov mesta a regiónu," skonštatoval.