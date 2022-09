V Liptovskom Hrádku majú postaviť križovatku za pol milióna eur

Liptovský Hrádok 21. septembra (TASR) - Okružnú križovatku pod Skalkou v Liptovskom Hrádku majú postaviť za sumu takmer pol milióna eur. Aktuálne sa čaká na podpis zmluvy so zhotoviteľom. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eva Lacová.



Ako konkretizovala, vysúťažená suma je 492.598 eur. "Momentálne sa rieši vytýčenie inžinierskych sietí a prekládka optického kábla," dodala.



Výstavba novej okružnej križovatky pod Skalkou mešká už niekoľko mesiacov. Samosprávny kraj hľadal nového zhotoviteľa po tom, ako musel ukončiť zmluvu s pôvodným. Dôvodom bola kondícia firmy aj nárast cien.



Lokalitu, kde dôjde k výstavbe, považuje vedenie mesta Liptovský Hrádok za dôležitý dopravný uzol. Stretáva sa tam päť ciest. Tri z nich sú v správe ŽSK, dve mestské. Plánovaná okružná križovatka podľa vedenia pomôže významne zvýšiť bezpečnosť dopravy v meste. Spolu so ŽSK sa na nej podieľa aj samospráva, ktorá tam chce preinvestovať ďalšie peniaze.