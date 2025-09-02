Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 2. september 2025Meniny má Linda
< sekcia Regióny

V Liptovskom Hrádku nastúpilo do ZŠ 1244 žiakov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Podľa primátora sú po materiálno-technickej stránke všetky školy na školský rok 2025/2026 dobre pripravené.

Autor TASR
Liptovský Hrádok 2. septembra (TASR) - Základné školy (ZŠ) v Liptovskom Hrádku zriaďované mestom bude v novom školskom roku navštevovať 1244 žiakov. Liptovský Hrádok je zriaďovateľom Spojenej školy Hradná, ktorej súčasťou je ZŠ s materskou školou a gymnázium, ZŠ s materskou školou na Ulici J. D. Matejovie a Základnej umeleckej školy. Samospráva o tom informovala na webe.

Všetky školské zariadenia v úvode nového školského roka navštívili primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger a vedúca odboru organizačného, školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Liptovskom Hrádku Martina Harichová.

Podľa primátora sú po materiálno-technickej stránke všetky školy na školský rok 2025/2026 dobre pripravené. „Podarilo sa nám rozšíriť kapacitu predprimárneho vzdelávania v materskej škole na Hradnej ulici, náklady dosiahli 420.000 eur. Chystáme zateplenie budovy gymnázia a budovanie areálu, predpokladám, že sa tak stane v budúcom roku,“ priblížil Tréger.
.

Neprehliadnite

Premiér Fico odovzdal cenu A. Dubčeka Grmanovi, Banášovi a Telenskému

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Rok 1960: Elektrifikovali poslednú obec v ČSSR

Prezident: Počet detí s potrebou špeciálneho prístupu rastie

Týždenník: Ryba smrdí od hlavy