V Liptovskom Hrádku nastúpilo do ZŠ 1244 žiakov
Autor TASR
Liptovský Hrádok 2. septembra (TASR) - Základné školy (ZŠ) v Liptovskom Hrádku zriaďované mestom bude v novom školskom roku navštevovať 1244 žiakov. Liptovský Hrádok je zriaďovateľom Spojenej školy Hradná, ktorej súčasťou je ZŠ s materskou školou a gymnázium, ZŠ s materskou školou na Ulici J. D. Matejovie a Základnej umeleckej školy. Samospráva o tom informovala na webe.
Všetky školské zariadenia v úvode nového školského roka navštívili primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger a vedúca odboru organizačného, školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Liptovskom Hrádku Martina Harichová.
Podľa primátora sú po materiálno-technickej stránke všetky školy na školský rok 2025/2026 dobre pripravené. „Podarilo sa nám rozšíriť kapacitu predprimárneho vzdelávania v materskej škole na Hradnej ulici, náklady dosiahli 420.000 eur. Chystáme zateplenie budovy gymnázia a budovanie areálu, predpokladám, že sa tak stane v budúcom roku,“ priblížil Tréger.
