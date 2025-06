V Liptovskom Hrádku otvorili centrum zdieľaných služieb pre 12 obcí

Liptovský Hrádok 11. júna (TASR) - V Liptovskom Hrádku v stredu slávnostne otvorili nové centrum zdieľaných služieb, ktoré bude poskytovať služby pre 12 okolitých obcí. Na otvorení sa zúčastnili minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Michal Kaliňák a primátor mesta Branislav Tréger.



„Celkovo sme otvorili už 21 takýchto centier a Liptovský Hrádok je výnimočný tým, že ide o prvé centrum zdieľaných služieb, ktoré je mimo najmenej rozvinutých regiónov. Takže ja sa veľmi teším, že to prinesie aj do tejto turistickej oblasti takýto dôležitý projekt,“ uviedol Šutaj Eštok.



Centrum bude podľa neho slúžiť na vzájomnú spoluprácu jednotlivých obcí, kde sa budú poskytovať služby pre občanov, ale aj pre starostov jednotlivých obcí. Centrum bude zamestnávať odborníkov na úseku stavebného poriadku, dopravy ako špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie, odborníkov na úseku ochrany prírody a krajiny, odborníkov na úseku vodnej správy a školstva.



Ďalej budú poskytovať služby v oblastiach registratúry, podateľne, koordinácie pre podporné služby pre obce v oblasti konceptu rozvoja inteligentných miest a regiónov, poradenské a konzultačné služby pre žiadateľov o rôzne vyhlásené výzvy a grantové schémy.



V Liptovskom Hrádku bola investícia na úrovni viac ako 570.000 eur. „Primárne ide o zariadenie týchto priestorov, kancelárske zariadenie, priestory, rekonštrukcia. Rovnako bolo zakúpené motorové vozidlo, ktoré bude k dispozícii, ak bude potrebné urobiť nejaký výjazd medzi ostatných starostov,“ dodal minister.



Primátor mesta doplnil, že pre občanov a podnikateľov to znamená koniec zdĺhavého čakania. „Či už ide o stavebné povolenie, súhlas s výrubom stromu alebo iné úradné záležitosti, očakávame výrazné skrátenie lehôt,“ dodal Tréger.



Novozriadené centrum sídli v priestoroch Mestského úradu v Liptovskom Hrádku, kde sa vytvorilo miesto prvého kontaktu a školiaci priestor. V centre sa zrealizovali aj bezbariérové úpravy na zabezpečenie prístupu pre všetkých občanov, vybudovanie nového výťahu, výmena vstupných dverí úradu a úprava povrchu prístupovej rampy do budovy úradu.