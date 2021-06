V Liptovskom Hrádku pokračuje obnova ulice SNP

Liptovský Hrádok 18. júna (TASR) – Mesto Liptovský Hrádok spustilo v tomto týždni stavebné úpravy chodníka na ulici SNP a v úseku od semaforu k malému podchodu popod železničnú trať. Práce by mali byť dokončené do 60 dní a mesto za ne zaplatí takmer 35.000 eur. Ide o súčasť komplexných zmien na ulici SNP.



"Pôvodný kryt chodníka z liateho asfaltu je už značne poškodený. Po odstránení krytu a jeho podkladových vrstiev bude urobený podklad zo zhutnenej štrkodrviny. Povrch chodníka bude zo zámkovej dlažby," opísala práce v úseku od semaforu odborná referentka z mestského úradu v Liptovskom Hrádku Lenka Hvizdošová. Na chodníku na ulici SNP podľa jej slov dôjde k odstráneniu drobnej architektúry - okrúhlych betónových kvetináčov i lavičiek. Stavebnými úpravami prejde aj oplotenie pri ubytovacom zariadení.



Primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger pripomenul, že ide o súčasť komplexných zmien na ulici SNP, ktorá je hlavnou ulicou cez mesto. "Vstup do tejto časti mesta sa výrazne zmenil otvorením novej predajne. V lokalite pribudlo veľké množstvo zelene, dobudovalo sa verejné osvetlenie. Pred dokončením je oprava vodovodu a prípojok na viac ako 600 metrovom úseku ulice SNP, ktorú realizuje Liptovská vodárenská spoločnosť. Všetci už netrpezlivo čakáme na kompletnú opravu hlavného cestného ťahu," skonštatoval.



Ako dodal Tréger, nový asfaltový povrch bude na celom približne 1,7 kilometra dlhom úseku. Začne sa ešte pred odbočkou na Borovú Sihoť a skončí sa na železničnom nadjazde. "Stavebná firma začala uplynulú sobotu (12. júna) opravovať hlavnú cestu cez Okoličné v Liptovskom Mikuláši. Keď práce dokončia, presunú sa k nám do Liptovského Hrádku," priblížil.



Počas opravy cesty dá mesto vysadiť zeleň, osadiť kvetináče a mobiliár. "Chceme, aby ulica vyzerala ďaleko kvalitnejšie, čo sa týka účelnosti, estetiky i po architektonickej stránke. Verím, že ku koncu augusta budú všetky práce hotové a ulica SNP bude vyzerať podstatne inak, ako sme ju poznali doteraz," povedal Tréger.