Liptovský Hrádok 29. apríla (TASR) - V Liptovskom Hrádku stavajú mestskú plaváreň za 3,4 milióna eur. Jej výstavba pokračuje podľa schváleného harmonogramu. Po návšteve staveniska v uplynulom týždni to skonštatoval primátor Branislav Tréger. Mesto o tom informovalo na webovej stránke.



Dotáciu viac ako jeden milión eur získalo mesto z Fondu na podporu športu, 1,2 milióna eur platí zo svojho rezervného fondu, zvyšné financovanie sú zabezpečené prostredníctvom úveru.



„V súčasnosti je hrubá stavba dokončená, realizujú sa omietkové práce, rozvody vody, elektriny a vzduchotechniky. Samozrejme, robia sa klampiarske práce na streche. Pri otepľovaní nám trochu škrt cez rozpočet spravilo počasie, pretože tu potrebujeme teplé, a nie vlhké počasie,“ uviedol primátor.



Ďalej doplnil, že ukončenie prác je naplánované na koniec tohto roka. Nasledovať bude približne trojtýždňová skúšobná prevádzka. „Samozrejme, keď dopadne dobre, tak plaváreň otvoríme pre verejnosť. Chceli by sme kompletne v jarných mesiacoch budúceho roka upraviť aj okolie. Bazén by sme v letných mesiacoch využili aj ako letné kúpalisko,“ ozrejmil Tréger.



Mestskej plavárni bude dominovať 25-metrový šesťdráhový nerezový bazén, v ktorom sa budú dať organizovať aj mládežnícke preteky. Pri výstavbe sú použité najmodernejšie technológie.