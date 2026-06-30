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V Liptovskom Hrádku upravia úrad, z kotolne bude hasičská zbrojnica
Rekonštrukcia Mestského úradu v Liptovskom Hrádku prinesie komplexnú modernizáciu priestorov na druhom a treťom nadzemnom podlaží budovy mestského úradu.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 30. júna (TASR) - Mesto Liptovský Hrádok začne v blízkej dobe so stavebnou úpravou mestského úradu i s rekonštrukciou kotolne na sídlisku Prekážka na hasičskú zbrojnicu. Ako informovala samospráva na sociálnej sieti, koncom minulého týždňa oficiálne odovzdala obe staveniská zhotoviteľom.
Rekonštrukcia Mestského úradu v Liptovskom Hrádku prinesie komplexnú modernizáciu priestorov na druhom a treťom nadzemnom podlaží budovy mestského úradu. Cieľom projektu je vytvoriť modernejšie, funkčnejšie a príjemnejšie pracovné prostredie pre zamestnancov mestského úradu, čo má prispieť aj ku kvalitnejšiemu poskytovaniu služieb občanom.
„Súčasťou prác budú najmä búracie práce a odstránenie pôvodných priečok, podláh, dverí, obkladov a vykurovacích telies, výstavba nových sadrokartónových priečok, kladenie nových podlahových krytín, maliarske a vysprávkové práce, montáž nových interiérových dverí, rekonštrukcia hygienických zariadení, výmena vykurovacích telies, osadenie nových plastových okien na presvetlenie chodieb a ďalšie súvisiace stavebné a montážne práce,“ spresnili z radnice.
Stavebné úpravy sa zamerajú na premenu nevyužívanej budovy bývalej kotolne na modernú hasičskú zbrojnicu, ktorá bude po dokončení slúžiť potrebám dobrovoľného hasičského zboru. „Funkčné a dôstojné zázemie pre našich dobrovoľných hasičov prispeje k lepšej pripravenosti pri ochrane života, zdravia a majetku obyvateľov,“ podotkli z mesta.
Priblížili, že v rámci rekonštrukcie sa zrealizujú stavebné úpravy existujúceho objektu, obnova obvodového plášťa, odstránenie pôvodných konštrukcií, nová betónová podlaha, vybudovanie nového otvoru pre garážové vráta, nové vnútorné priečky a priestory garáže, šatne, kúpeľne a WC, nové prípojky elektriny, vody a splaškovej kanalizácie.
Rekonštrukcia Mestského úradu v Liptovskom Hrádku prinesie komplexnú modernizáciu priestorov na druhom a treťom nadzemnom podlaží budovy mestského úradu. Cieľom projektu je vytvoriť modernejšie, funkčnejšie a príjemnejšie pracovné prostredie pre zamestnancov mestského úradu, čo má prispieť aj ku kvalitnejšiemu poskytovaniu služieb občanom.
„Súčasťou prác budú najmä búracie práce a odstránenie pôvodných priečok, podláh, dverí, obkladov a vykurovacích telies, výstavba nových sadrokartónových priečok, kladenie nových podlahových krytín, maliarske a vysprávkové práce, montáž nových interiérových dverí, rekonštrukcia hygienických zariadení, výmena vykurovacích telies, osadenie nových plastových okien na presvetlenie chodieb a ďalšie súvisiace stavebné a montážne práce,“ spresnili z radnice.
Stavebné úpravy sa zamerajú na premenu nevyužívanej budovy bývalej kotolne na modernú hasičskú zbrojnicu, ktorá bude po dokončení slúžiť potrebám dobrovoľného hasičského zboru. „Funkčné a dôstojné zázemie pre našich dobrovoľných hasičov prispeje k lepšej pripravenosti pri ochrane života, zdravia a majetku obyvateľov,“ podotkli z mesta.
Priblížili, že v rámci rekonštrukcie sa zrealizujú stavebné úpravy existujúceho objektu, obnova obvodového plášťa, odstránenie pôvodných konštrukcií, nová betónová podlaha, vybudovanie nového otvoru pre garážové vráta, nové vnútorné priečky a priestory garáže, šatne, kúpeľne a WC, nové prípojky elektriny, vody a splaškovej kanalizácie.