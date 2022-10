V Liptovskom Hrádku začali s úpravami okolia trhoviska

Liptovský Hrádok 5. októbra (TASR) - Vonkajšie trhovisko v Liptovskom Hrádku bude po novom modernejšie. V lokalite sa už pracuje na úpravách priestranstva pred stánkami, hotové by mali byť do dvoch týždňov. Mesto Liptovský Hrádok o tom informuje na oficiálnej webovej stránke.



"Práce pozostávajú z odstránenia pôvodnej zámkovej dlažby, sčasti aj asfaltovej vrstvy, osadenia nových obrubníkov, zhotovenia podkladných vrstiev a uloženia novej betónovej dlažby," priblížila referentka investičnej výstavby Mestského úradu v Liptovskom Hrádku Ivana Ďurecová.



Na existujúcu asfaltovú plochu dalo mesto vyrobiť sedem drevených stánkov, ktoré by mali byť hotové do 14. decembra. Celkové náklady na modernizáciu dosiahnu približne 41.000 eur. Mesto na túto investíciu získalo 24.000 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov.



Samospráva zároveň v tejto časti mesta opravuje dva chodníky. Počíta sa s osadením zábradlia, na niektorých miestach pribudnú kvetináče a dôjde aj k úprave svahu. V lokalite odstránili poškodené dreviny, podľa radnice išlo výlučne len o tuje. Mesto avizovalo, že na mieste vysadia novú zeleň, zelenú plochu medzi chodníkom a tržnicou plánujú zveľadiť a zestetizovať.