V Liptovskom Hrádku začali stavať inkluzívne detské ihrisko

Liptovský Hrádok 23. novembra (TASR) – Deti v Liptovskom Hrádku budú mať nové inkluzívne ihrisko na sídlisku Prekážka. Výstavbu spustili v tomto týždni, dokončiť by ho mali do 15. decembra. Mestu sa na vybudovanie ihriska podarilo získať externé zdroje z ministerstva práce, uviedol primátor Branislav Tréger.



Ako dodal, do budúcnosti by chceli zrušiť oplotené ihrisko v tejto časti sídliska, kde majú zámer vybudovať parkovacie plochy. "Pribudnúť by tu mala aj zeleň s mobiliárom, ktorá by dotvárala sídlisko po estetickej stránke," priblížil Tréger.



Súčasťou detského ihriska budú altánok, infotabule, lavičky i nádoby na odpadky. "Hojdačka hniezdo, reťazové hojdačky pre štyri deti, fitdráha, pieskovisko čln a loď pinta budú zhotovené z agátového dreva spájaného tesárskymi spojmi. Súčasťou ihriska bude aj oceľový kolotoč," vymenovala referentka investičnej výstavby Mestského úradu v Liptovskom Hrádku Ivana Ďurecová. Prebytočná zemina z výkopov základových konštrukcií sa použije na zvýšenie existujúceho sánkovacieho kopca pre deti.



Náklady na výstavbu dosiahnu bezmála 65.000 eur.