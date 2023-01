V Liptovskom Hrádku zvažujú výstavbu krytej plavárne

Liptovský Hrádok 16. januára (TASR) – Športové zázemie v Liptovskom Hrádku zvažujú rozšíriť o novú krytú plaváreň. Otvorená by bola aj v lete a nahrádzala by kúpalisko. Pre TASR to potvrdil primátor mesta Branislav Tréger.



Nová plaváreň by bola umiestnená v športovom areáli, pozemky sú podľa Trégera vysporiadané. "Teraz ide o to, ako investíciu finančne zabezpečiť. Ráta sa s úverovými aj vlastnými zdrojmi. Zažiadali by sme aj o dotáciu z Fondu na podporu športu," vysvetlil primátor.



Plaváreň by chceli postaviť čo najmodernejšiu po technologickej stránke. Zahŕňa to tepelné čerpadlá, fotovoltiku aj rekuperáciu. "Chceli by sme nerezovú vaňu pre lepšiu údržbu, bolo by tam šesť 25-metrových dráh," priblížil Tréger.



Dodal, že zatiaľ je spravená vizualizácia a majú sa dohodnúť na realizačnom projekte.