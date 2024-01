V Liptovskom Mikuláši pripravia počas pretekov fanzónu Petry Vlhovej

Liptovský Mikuláš 3. januára (TASR) - Preteky svetového pohára v zjazdovom lyžovaní žien v Jasnej budú môcť fanúšikovia Petry Vlhovej sledovať priamo v historickom centre Liptovského Mikuláša. Mesto tam pripravuje oficiálnu fanzónu, priamy prenos na veľkoplošnej obrazovke, koncerty aj súťaže. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Preteky sa v Jasnej uskutočnia cez víkend 20. a 21. januára. "Vstupenky sa vypredali za dva týždne. Na najväčšie hviezdy súčasnosti na čele s Liptovskomikulášankou Petrou Vlhovou sa na Liptov prídu pozrieť tisíce návštevníkov z celého sveta," zdôraznila Čapčíková. Podľa jej slov to bude prvé športové podujatie v roku, keď je Liptovský Mikuláš súčasťou Európskej komunity športu.



Za svetovým pohárom tak obyvatelia nemusia cestovať. "Fanzóny na týchto veľkých športových podujatiach majú svoje čaro. Verím, že v tej našej, priamo na hlavnom námestí, si fanúšikovia svetový pohár spoločne užijú," povedal primátor Ján Blcháč.



Hovorkyňa dodala, že doprava do Demänovskej doliny bude pre veľké podujatie v Jasnej obmedzená od štvrtka 18. januára. Počas pretekov už osobné autá neprejdú ani Demänovou, dostanú sa len po najväčšie zberné parkovisko pod Akadémiou ozbrojených síl. Návštevníci sa odtiaľ do dejiska pretekov zadarmo presunú kyvadlovou dopravou. Tá bude premávať od autobusovej stanice.



"Obyvatelia Demänovej a Bodíc si budú môcť v demänovskom kultúrnom dome vyzdvihnúť rezidenčné karty, ktoré ich budú oprávňovať na vjazd do týchto dvoch mestských častí. Vydávanie kariet organizuje usporiadateľ podujatia a termíny vopred ohlási prostredníctvom mestského rozhlasu a sociálnych sietí," upozornil vedúci odboru dopravy na mestskom úrade Gabriel Lengyel. Ubezpečil, že prevádzka mestskej autobusovej dopravy obmedzená nebude.