V Liptovskom Mikuláši budú jazdiť nové moderné autobusy

Liptovský Mikuláš 10. júna (TASR) – Osem nových, stredne veľkých autobusov mestskej autobusovej dopravy (MAD) s kapacitou 70 osôb odovzdali v pondelok v Liptovskom Mikuláši do užívania. Ide o moderné klimatizované vozidlá s bezbariérovými vstupmi, informačnými zariadeniami či bezplatným wifi pripojením. Obyvatelia mesta ich budú môcť otestovať od soboty 15. júna.



Autobusy nasadia na menej vyťažené linky MAD. Skúšobnou prevádzkou chce mesto otestovať kapacitu, technické vybavenie, spokojnosť cestujúcich či spotrebu pohonných hmôt. „Po ukončení testovacej prevádzky budeme reagovať na zistené skutočnosti a prípadné pripomienky zo strany cestujúcich. Momentálne bude v prevádzke osem vozidiel, v ďalšom období pribudnú ďalšie tri autobusy väčšej kapacity. Vynovený vozový park by mal byť úplný od 1. októbra tohto roka. Dokopy tak pribudne 11 nových autobusov. Cestovné sa nemení a ostáva v pôvodnej výške,“ priblížil Gabriel Lengyel z liptovskomikulášskej radnice.



Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Arriva na Slovensku Lászlóa Ivana autobusy spĺňajú všetky štandardy, ktoré sa v súčasnosti v mestskej hromadnej doprave ponúkajú. „Vstup do autobusov je oveľa jednoduchší. Majú bezbariérový vstup pre vozičkárov a mamičky s deťmi. Všetky autobusy sú klimatizované a vybavené modernými technológiami pre informovanosť cestujúcich. Budú mať zadarmo wifi prístup a úplne iný štandard kvality, než aký sme doteraz ponúkali. Staršie autobusy z vozového parku pomaly vyradíme,“ uviedol pre TASR Ivan s tým, že osem nových autobusov nahradí osem najstarších, ktoré v súčasnosti v meste jazdia.



V rámci reštartu MAD v Liptovskom Mikuláši už funguje aj mobilná aplikácia UBIAN. Tá poskytuje informácie, ktoré zjednodušujú cestovanie prostredníctvom MAD. Mesto plánuje v budúcnosti umožniť cestujúcim, aby cez aplikáciu mohli platiť cestovné, nabíjať si dopravné karty cez e-shop, platiť kreditnou kartou, a teda zjednodušiť a zmodernizovať proces platieb.



Primátor Ján Blcháč pripomenul, že cieľom radnice je skvalitniť MAD tak, aby bola pre cestujúcich príťažlivejšia a konkurencieschopná voči individuálnej osobnej doprave. „Zároveň chceme od septembra zaviesť taktovú dopravu z najväčšieho sídliska Podbreziny do mesta. Na tejto trase počítame aj s bus pruhom, ktorý umožní voľnejší pohyb autobusov cez mesto,“ doplnil.