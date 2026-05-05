< sekcia Regióny
V Liptovskom Mikuláši budú oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom
Oslavy sa uskutočnia v areáli Akadémie ozbrojených síl (AOS) M. R. Štefánika.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 5. mája (TASR) - Oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom prinesú v nedeľu (10. 5.) do Liptovského Mikuláša statické a dynamické ukážky vojenskej techniky Ozbrojených síl (OS) SR, zoskoky výsadkárov, prelety leteckej techniky či prezentáciu špeciálnych síl. Súčasťou podujatia, ktoré organizuje Ministerstvo obrany SR v spolupráci s Úradom vlády SR a ďalšími partnermi, bude aj kultúrny program. TASR o tom informoval tlačový odbor Kancelárie ministra obrany SR.
Oslavy sa uskutočnia v areáli Akadémie ozbrojených síl (AOS) M. R. Štefánika. Areál bude pre verejnosť otvorený od 9.00 h. Pripravený je program pre rodiny s deťmi, zážitkové atrakcie, prezentačné a náučné stánky, ako aj gastrozóna s občerstvením.
„Návštevníci si budú môcť vyskúšať rôzne aktivity v stánkoch ministerstiev a organizácií. Predstavia sa aj organizácie rezortu obrany vrátane autogramiády športovcov VŠC Dukla, prezentácie AOS či štátneho podniku Vojenské lesy a majetky. Nebudú chýbať ani regrutačné stánky OS SR s informáciami o vojenskej kariére,“ priblížili z ministerstva.
Pietny akt kladenia vencov na vojenskom cintoríne Háj-Nicovô sa začne o 11.00 h a verejnosť ho bude môcť sledovať na LED obrazovkách v areáli akadémie. Háj-Nicovô pre verejnosť sprístupnia po 12.30 h. „Slávnostný program s príhovormi hostí v priestoroch AOS odštartuje o 13.00 h. Súčasťou programu bude od 14.30 h aj slávnostná vojenská prísaha, počas ktorej takmer 270 absolventov základného vojenského výcviku zloží svoj záväzok pred verejnosťou a rodinami,“ doplnili z rezortu obrany.
Súčasťou osláv budú statické a dynamické ukážky vojenskej techniky, predstavia samohybné húfnice Zuzana 2, tanky, bojové vozidlá pechoty, pásová aj kolesová technika, ako aj vrtuľníky UH-60 Black Hawk. Program obohatia zoskoky výsadkárov, prelety leteckej techniky či prezentácia špeciálnych síl. Súčasťou podujatia budú aj ukážky klubov vojenskej histórie, koncert Martina Haricha a speváčky Tiny.
Pre návštevníkov prichádzajúcich autom bude k dispozícii centrálne záchytné parkovisko na ceste II/584 medzi obcami Pavčina Lehota a Demänová. Zabezpečená bude aj kyvadlová autobusová doprava z autobusovej stanice v Liptovskom Mikuláši k akadémii a späť a z centrálneho parkoviska v Pavčinej Lehote k akadémii a späť. Autobusy budú premávať v 15-minútových intervaloch od 8.45 do 18.00 h.
Organizátori vyzývajú návštevníkov, aby prichádzali s dostatočným časovým predstihom, keďže vstup do areálu bude podliehať bezpečnostnej kontrole vrátane kontroly batožiny. Odporúča sa priniesť si len nevyhnutné veci, aby sa proces kontroly urýchlil.
Oslavy sa uskutočnia v areáli Akadémie ozbrojených síl (AOS) M. R. Štefánika. Areál bude pre verejnosť otvorený od 9.00 h. Pripravený je program pre rodiny s deťmi, zážitkové atrakcie, prezentačné a náučné stánky, ako aj gastrozóna s občerstvením.
„Návštevníci si budú môcť vyskúšať rôzne aktivity v stánkoch ministerstiev a organizácií. Predstavia sa aj organizácie rezortu obrany vrátane autogramiády športovcov VŠC Dukla, prezentácie AOS či štátneho podniku Vojenské lesy a majetky. Nebudú chýbať ani regrutačné stánky OS SR s informáciami o vojenskej kariére,“ priblížili z ministerstva.
Pietny akt kladenia vencov na vojenskom cintoríne Háj-Nicovô sa začne o 11.00 h a verejnosť ho bude môcť sledovať na LED obrazovkách v areáli akadémie. Háj-Nicovô pre verejnosť sprístupnia po 12.30 h. „Slávnostný program s príhovormi hostí v priestoroch AOS odštartuje o 13.00 h. Súčasťou programu bude od 14.30 h aj slávnostná vojenská prísaha, počas ktorej takmer 270 absolventov základného vojenského výcviku zloží svoj záväzok pred verejnosťou a rodinami,“ doplnili z rezortu obrany.
Súčasťou osláv budú statické a dynamické ukážky vojenskej techniky, predstavia samohybné húfnice Zuzana 2, tanky, bojové vozidlá pechoty, pásová aj kolesová technika, ako aj vrtuľníky UH-60 Black Hawk. Program obohatia zoskoky výsadkárov, prelety leteckej techniky či prezentácia špeciálnych síl. Súčasťou podujatia budú aj ukážky klubov vojenskej histórie, koncert Martina Haricha a speváčky Tiny.
Pre návštevníkov prichádzajúcich autom bude k dispozícii centrálne záchytné parkovisko na ceste II/584 medzi obcami Pavčina Lehota a Demänová. Zabezpečená bude aj kyvadlová autobusová doprava z autobusovej stanice v Liptovskom Mikuláši k akadémii a späť a z centrálneho parkoviska v Pavčinej Lehote k akadémii a späť. Autobusy budú premávať v 15-minútových intervaloch od 8.45 do 18.00 h.
Organizátori vyzývajú návštevníkov, aby prichádzali s dostatočným časovým predstihom, keďže vstup do areálu bude podliehať bezpečnostnej kontrole vrátane kontroly batožiny. Odporúča sa priniesť si len nevyhnutné veci, aby sa proces kontroly urýchlil.