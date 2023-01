V Liptovskom Mikuláši by chceli viaceré školy renovovať kotolne

Liptovský Mikuláš 19. januára (TASR) - Prioritou viacerých mestských škôl v Liptovskom Mikuláši v tomto roku je rekonštrukcia kotolní. Investičné potreby v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vyčíslili na viac ako 370.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Finančne najnáročnejšia je podľa vedúcej odboru školstva Márie Boltižiarovej rekonštrukcia a modernizácia plynovej kotolne na Základnej škole (ZŠ) s materskou školou (MŠ) Okoličianska, ktorá by si vyžiadala 250.000 eur. Výmenu kotla potrebuje aj ZŠ s MŠ Demänovská ulica a MŠ Ondrašovská, kde by okrem toho chceli opraviť steny a zabezpečiť novú hydroizoláciu.



ZŠ Miloša Janošku sa plánuje zamerať na rekonštrukciu kanalizácie. ZŠ Janka Kráľa potrebuje nakúpiť zariadenie do školskej kuchyne a MŠ Bublinka pripravuje výmenu elektrorozvodov v triede. "V tomto roku chceme systematicky znižovať investičný dlh a opotrebovanie škôl a školských zariadení. Rekonštrukciami sa nám tiež podarí ušetriť na energiách," povedala vedúca odboru školstva.



V uplynulom roku sa zamerali najmä na obnovu odborných učební. "Podarilo sa nám zmodernizovať celkom osem učební na piatich školách. Išlo o tri učebne jazykové, tri biochemické, jednu fyzikálnu a jednu polytechnickú," vymenovala Boltižiarová. Jazykové učebne sa podľa nej plne digitalizovali, čo zefektívňuje vyučovací proces.