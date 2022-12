V Liptovskom Mikuláši chcú prevádzku vleku obnoviť cez Vianoce

Liptovský Mikuláš 12. decembra (TASR) – Revitalizovaný lyžiarsky vlek na okraji Podbrezín v Liptovskom Mikuláši by mali spustiť počas tohtoročných vianočných sviatkov. Areál tak opätovne začne svoju prevádzku po sedemročnej odmlke. Zároveň sa črtajú plány pokračovať v rozvoji celej lokality, čo v pondelok potvrdili podpisom memoranda o spolupráci zástupcovia mesta, prevádzkovateľa a ďalšie zapojené subjekty. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková.



Na opätovnom spustení 30-ročného lyžiarskeho vleku pracujú nadšenci niekoľko týždňov. "Pre väčšinu Liptovskomikulášanov to bude najbližšia možnosť lyžovačky od ich domovov. Vlek dlhý 700 metrov s prevýšením vyše sto metrov na svahu s miernym sklonom pre začiatočníkov aj skúsenejších lyžiarov by mal byť v prevádzke aspoň dva mesiace," uviedla hovorkyňa s tým, že k dispozícii bude aj večerné lyžovanie.



Víziou do budúcnosti je, aby v lokalite vzniklo športové centrum s celoročným využitím. Má niesť meno olympijskej medailistky v zjazdovom lyžovaní a liptovskomikulášskej rodáčky Petry Vlhovej, čo potvrdil aj jej otec Igor Vlha. V areáli chcú zmodernizovať zasnežovanie, vybudovať detský vlek, v pláne je sedačková lanovka a dobudovanie bežeckých tratí. "Spoločne chceme, aby toto miesto bolo využité v lete aj v zime. Je tam široká škála možností, veľmi pekné prostredie a pre mesto i obyvateľov to bude mať veľký význam," povedal Vlha.



Na revitalizácii areálu a vzniku športového centra sa podľa Čapčíkovej budú podieľať mesto, prevádzkovateľ, Združenie športových klubov Jasná a Ski Team Vlha. Z memoranda vyplýva, že mesto poskytne združeniu v prvej fáze revitalizácie dotáciu. Bude tiež spolupracovať pri získavaní externých zdrojov pre projekt. "Máme nejaký priestor podporiť projekt finančne. Keď je vôľa, nájde sa aj cesta. Verím, že to bude obľúbené miesto športovania a naplnenia voľného času, najmä mládeže," skonštatoval liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč.