V Liptovskom Mikuláši chcú s výmenou strechy plavárne začať v auguste

Liptovský Mikuláš 26. júna (TASR) - Krytá plaváreň v Liptovskom Mikuláši dostane novú strechu. Mesto na jej obnovu načerpá úver 200.000 eur, výsledná cena vyjde zo súťaže na dodávateľa prác. Tie by sa mohli začať v auguste za plnej prevádzky plavárne a skončiť do októbra. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Strecha na plavárni si už viackrát vyžiadala sanáciu. Na jar po topení snehu a dažďoch začala pretekať a voda sa dostávala do blízkosti elektroinštalácie. Správca, ktorým sú Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš, musel z bezpečnostných dôvodov na niekoľko týždňov celú budovu uzatvoriť.



"Robili tam opravy a vypracovanie revíznych správ, statik urobil sondy strešného plášťa. Na základe odborného posúdenia konštatoval nadmerné preťaženie nasiakavých materiálov a odporučil urobiť nový strešný plášť," priblížil primátor Ján Blcháč.



Plaváreň je situovaná priamo v centre mesta. Návštevníci majú k dispozícii 25 metrov dlhý plavecký bazén s maximálnou hĺbkou 1,6 metra a jeden neplavecký bazén s maximálnou hĺbkou 0,7 metra. V objekte sa nachádza aj telocvičňa, boulderingová stena, sauna a soľná jaskyňa. V letných mesiacoch má verejnosť možnosť využiť priľahlé ihrisko na plážový volejbal.