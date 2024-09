V Liptovskom Mikuláši hlásia nárast počtu žiakov

Liptovský Mikuláš 2. septembra (TASR) - Do základných škôl (ZŠ) v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš v pondelok nastúpilo 2482 žiakov. Z toho je 271 prvákov. ZŠ v Palúdzke a na Podrezinách hlásia nárast počtu žiakov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Viktória Perďoch Čapčíková.



"Najvyššie nárasty žiakov oproti predošlému roku, až o 30, zaznamenali v ZŠ Demänovská ulica a v ZŠ Janka Kráľa. Predpokladané počty budú spresnené k 15. septembru," uviedla vedúca odboru školstva liptovskomikulášskej radnice Mária Boltižiarová.



Hovorkyňa dodala, že školáci prichádzajú do lepších podmienok. V školách počas prázdnin upratovali, maľovali, čistili, rekonštruovali a investovalo do bezpečnosti. "Naše školy vo všeobecnosti podporujú rozvoj pohybových aktivít. V rámci vyučovacieho procesu otvárajú športové triedy so zameraním na florbal a plávanie v ZŠ Demänovská ulica, na plávanie v ZŠ Janka Kráľa, na gymnastiku a futbal v ZŠ Okoličianska a na hokej v ZŠ Márie Rázusovej Martákovej," vymenovala.



Špecializované triedy sú pre deti k dispozícii od piateho ročníka. V ZŠ Janka Kráľa sa druháci môžu venovať základom tenisu vďaka navýšeniu hodín telesnej výchovy.