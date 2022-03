V Liptovskom Mikuláši je aktuálne 11 dospelých a desať detí z Ukrajiny

Liptovský Mikuláš 4. marca (TASR) – V Liptovskom Mikuláši aktuálne evidujú 11 dospelých a desať detí z Ukrajiny. Na sociálnej sieti o tom piatok informoval liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč.



"V Základnej škole Demänovská ulica máme pedagóga, ktorý ovláda ukrajinčinu. Prostredníctvom tejto školy budeme promptne reagovať na potreby zaradenia detí so statusom dočasného útočiska do vyučovacieho procesu. Pripravujeme aj priestory pre prijatie škôlkarov v jednej z mestských materských škôl," priblížil primátor.



Dodal, že na budúci týždeň by už mohli mať zriadený transparentný účet pre pomoc ľuďom v dočasnom útočisku. Ubezpečil, že ubytovatelia, ktorí poskytnú strechu nad hlavou týmto ľuďom, budú oslobodení od dane za ubytovanie. Podotkol, že s úradom práce v Liptovskom Mikuláši riešia možnosti, ktoré poskytuje lokálny trh práce pre ich zamestnanie.



Liptovskomikulášski podnikatelia podľa Blcháčových slov už začínajú pociťovať prítomnosť utečencov z Ukrajiny. "Na stretnutí so zástupcami tohto sektora sme v otvorenej diskusii riešili praktické problémy, ktoré priniesol a ešte prinesie život v súvislosti s humanitárnou krízou," uviedol primátor. Podotkol, že s podnikateľským sektorom zostávajú v pravidelnom kontakte, budú si navzájom vymieňať informácie a spolupracovať pri riešení problémov.