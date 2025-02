Cestovné mestskej dopravy v Liptovskom Mikuláši sa nezvýši

Liptovský Mikuláš 7. februára (TASR) - Cestovné v mestskej autobusovej doprave (MAD) v Liptovskom Mikuláši zostáva aj napriek zvýšenej DPH a rastúcim nákladom na rovnakej úrovni. Pribudnú nové autobusové zastávky i ekologické autobusy. TASR o tom informovala Romana Nemcová z kancelárie vedenia mesta.



"Ponechali sme prijateľné ceny, aby ľudia naďalej využívali tento ekologickejší a efektívnejší spôsob dopravy po meste, a to aj napriek tomu, že náklady na prevádzku sa z roka na rok zvyšujú," uviedol primátor mesta Ján Blcháč. Príjmy z cestovného podľa jeho slov pokrývajú len tretinu nákladov na prevádzku MAD. Keďže je to služba vo verejnom záujme, rozdiel hradí mesto z iných daňových príjmov.



Mesto pripravuje pre Mikulášanov v tomto roku zásadnú zmenu, na autobus počkajú v nových prístreškoch. Komplexnú obnovu autobusových prístreškov na všetkých zastávkach bude radnica financovať z eurofondov. Predpokladané náklady na obstaranie, stavebné práce a montáž predstavujú 850.000 eur.



"V súčasnosti evidujeme 98 zastávok, na ktorých je dokopy 74 prístreškov. Na niektorých zastávkach sú umiestnené aj dva-tri vedľa seba. Po novom na takéto miesta osadíme jeden, no s vyššou kapacitou. Našou predstavou je vdýchnuť zastávkam moderný mestský dizajn s kombináciou pozinkovanej ocele a kaleného skla," vysvetlil vedúci odboru dopravy na mestskom úrade Gabriel Lengyel.



Externé zdroje by chcel úrad využiť aj na nákup nových ekologických vozidiel. "Zásadne by sa znížili náklady na prevádzku MAD, ktoré v roku 2023 predstavovali 1,1 milióna eur. Z toho za terajšie autobusy platí radnica dopravcovi ročne 280.000 eur," priblížila Nemcová.



Ďalej dodala, že všetky tieto kroky nasledujú trend skvalitňovania mikulášskej MAD, ktorý odštartoval v rokoch 2019 a 2020 zavedením taktovej dopravy na Podbreziny, elektronizáciou odbavovacích a platobných systémov či zavedením moderných autobusov. Opatrenia sa prejavili na zastavení poklesu počtu cestujúcich a dokonca k ich miernemu nárastu. V minulom roku sa na mestských linkách previezlo vyše milióna cestujúcich.