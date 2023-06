Liptovský Mikuláš má Stoličné dni, remeselná ulička je o niečo dlhšia

Liptovský Mikuláš 15. júna (TASR) – Námestie osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši je od štvrtka dejiskom hlavného podujatia letnej sezóny v meste, Stoličných dní. Jarmok potrvá do 17. júna. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Prípravy na letný jarmok rozbehlo mesto už v januári. "V historickom centre sa predstaví skupina Basawell, ktorá spája prvky folklóru a popu, zaznejú aj hity z muzikálu Na skle maľované. V programe sa objaví tanečná skupina Freeze a Ľudová hudba Galabanda. Stretnúť budete môcť Stodolovcov, stvárni ich chodúľové duo. Deti potešíme divadlom s ekologickou tematikou o včielke Ejke," opísal program Tomáš Agnet z referátu marketingu a podnikania na mestskom úrade. Ako doplnil, svoje vlastné, ale aj prevzaté skladby zahrajú skupiny Downtown a Six Foxes music band.



Hovorkyňa uviedla, že záujem o prenajatie predajného miesta tento rok u stánkarov opäť stúpol. Návštevníkom predvedú originálne staré postupy aj ľudoví remeselníci. "Opäť o niečo dlhšia remeselná ulička ponúkne výrobky z dreva, prútia, keramiky, háčkované a štrikované výrobky, ručne vyrábané šperky, mydielka a iné," priblížila.



Mesto v piatok (16. 6.) a v sobotu (17. 6.) vypraví mimoriadne autobusové spojenie. Z Garbiarskej ulice pôjde linka č. 7 smerom na Podbreziny cez Nábrežie o 22.50 h. Spoj do Palúdzky na ulicu Penkalu odíde z toho istého miesta o 23.15 h.