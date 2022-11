V Liptovskom Mikuláši mestské dane neuhradilo 1821 daňovníkov

Liptovský Mikuláš 30. novembra (TASR) - Mestské dane v Liptovskom Mikuláši za rok 2022 neuhradilo ku dňu splatnosti 1821 daňovníkov. Samospráve dlhujú sumu 368.000 eur. Výzvy na zaplatenie nedoplatkov za daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatku za komunálny odpad doručovali zamestnanci mestského úradu v novembri. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Nedoplatky eviduje radnica za daň z nehnuteľností, kde je dlžná suma 266.000 eur, z čoho 222.000 eur je nedoplatok podnikateľov. Za komunálny odpad dlhujú podľa hovorkyne predovšetkým fyzické osoby, suma predstavuje 67.000 eur. Podnikajúce osoby nezaplatili mestu za komunálny odpad 35.000 eur.



"Výzvy sme doručovali prostredníctvom poštových služieb. Do elektronickej schránky sme nedoručovali, lebo mnohí elektronickú schránku nečítajú. V prípade neuhradenia daňových pohľadávok musíme pristúpiť k exekučnému vymáhaniu," upozornil vedúci odboru správy mesta Ivan Košík. Zdôraznil, že za každý deň omeškania sa podľa daňového poriadku vyrubuje úrok.



Daň z nehnuteľností bola podľa Košíka splatná do 30. septembra alebo v termíne prvej splátky do 31. mája. Poplatok za komunálny odpad bolo potrebné uhradiť do 31. októbra alebo v termíne prvej splátky do 31. mája.



Hovorkyňa mesta dodala, že nedoplatky môžu Liptovskomikulášania uhradiť bankovým prevodom, číslo účtu a variabilný symbol je uvedený vo výzve. Použiť môžu aj údaje z rozhodnutia, ktoré zasielali v apríli tohto roku a je v ňom uvedený QR kód. "V nevyhnutnom prípade je možné urobiť úhradu v pokladni mestského úradu," podotkla.