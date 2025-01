V Liptovskom Mikuláši môžu zasielať návrhy nominácií na Knihu Liptova

Liptovský Mikuláš 29. januára (TASR) - Verejnosť môže nominovať tituly na Knihu Liptova 2024. Do 18. ročníka súťaže môžu byť nominované knihy, ktoré boli vydané v roku 2024 a sú späté s regiónom Liptova tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Mesto Liptovský Mikuláš o tom informovalo na svojom webe.



Nominované môžu byť tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie, tvoriace myšlienkový a výtvarný celok, a bolo im pridelené medzinárodné štandardné číslo knihy. Nominácie môžu obsahovať výlučne text, môže ísť o obrazovú publikáciu alebo text kombinovaný s obrazovou časťou. Knihy by mali byť z oblasti krásnej alebo odbornej literatúry.



Nominovať môžu ľudia prostredníctvom nominačného listu, ktorý môžu stiahnuť cez odkaz na stránke alebo si ho môžu vyzdvihnúť priamo v Liptovskej knižnici G. F. Belopotockého. List môže verejnosť doručiť osobne, poštou alebo e-mailom na adresu knižnice. Nominácie môžu podať do 24. februára.