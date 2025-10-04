< sekcia Regióny
V Liptovskom Mikuláši na sídlisku pribudnú na jar ostrovy zelene
Radnica na projekt Rozširovanie zelene na verejných priestranstvách v meste Liptovský Mikuláš získala dotáciu 18.000 eur.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 4. októbra (TASR) - Na liptovskomikulášskom sídlisku Nábrežie pribudnú na jar ostrovy plné zelene a kvetín. Nahradia tým prehriaty asfalt na frekventovanom priestranstve uprostred sídliska. Radnica na projekt Rozširovanie zelene na verejných priestranstvách v meste Liptovský Mikuláš získala dotáciu 18.000 eur z Environmentálneho fondu. Samospráva o tom informovala na webe.
„Pred vstupom do objektu reštaurácie od potravín odstránime časť asfaltovej plochy, ktorá vytvára tepelný ostrov. Na toto miesto vysadíme vyvýšené kvetinové záhony, ktoré budú v lete poskytovať tieň a vďaka nim sa v lokalite zníži teplota o niekoľko stupňov,“ uviedli z mesta s tým, že po úprave terénu pribudne v centrálnej časti námestia javor. V okolí stromu vhodne skombinujú kvitnúce a nekvitnúce trvalky a okrasné trávy, ktoré vytvoria prepojené záhony.
„Obyvatelia Vrbice a Nábrežia sa môžu tešiť aj na záhony so živým plotom namiesto v súčasnosti nevyužívanej betónovej plochy na križovatke ulíc Nábrežie 4. apríla a Vrbická pri bytovke oproti zdravotníckej škole,“ priblížila samospráva. Na otvorenom priestranstve vysadia čerešňu, jej okolie doplní trvalkový záhon, záhon tvorený okrasnými trvalkami a rastlinami či mlatový chodník, ktorý prepúšťa vodu.
Pozdĺž chodníka vysadia lúčne zmesi pre opeľovače s rôznym časom kvitnutia a priestor dotvoria lavičky. „Projekt sa bude realizovať v jarných mesiacoch budúceho roka. Oneskorenie realizácie je spôsobené z dôvodu, že od marca 2025 nebola zo strany Environmentálneho fondu stále ukončená kontrola verejného obstarávania,“ podotkla Silvia Šmihulová z oddelenia projektov s externým financovaním.
