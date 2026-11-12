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V Liptovskom Mikuláši obnovili Cédrovú ulicu na Podbrezinách

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Jednou z hlavných zmien na Cédrovej ulici je rozšírenie obojsmernej cesty, vďaka ktorému je prejazd ulicou komfortnejší a bezpečnejší.

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 12. novembra (TASR) - Cédrová ulica na najväčšom liptovskomikulášskom sídlisku Podbreziny prešla komplexnou obnovou za 345.000 eur. Mesto rozšírilo obojsmernú komunikáciu, obnovilo parkovacie plochy a vytvorilo nové. Vybudovalo tiež nové chodníky, osvetlenie a súbežne bola zrealizovaná aj výmena vodovodného potrubia. TASR o tom informovala hovorkyňa Liptovského Mikuláša Romana Nemcová.

Jednou z hlavných zmien na Cédrovej ulici je rozšírenie obojsmernej cesty, vďaka ktorému je prejazd ulicou komfortnejší a bezpečnejší. Dôležité je to aj pre prejazd hasičských vozidiel, záchranky a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému.

Obnovili sme všetky pôvodné parkovacie miesta a doplnili ich o nové. Po oboch stranách ulice je teraz spolu 98 parkovacích miest. Súčasťou rekonštrukcie bolo aj položenie nového asfaltového povrchu, vybudovanie chodníkov pre chodcov a výsadba zelene. Na južnej strane ulice pribudli nové stĺpy a svietidlá verejného osvetlenia,“ priblížil primátor Ján Blcháč. Liptovská vodárenská spoločnosť zároveň pod komunikáciou vymenila hlavné vodovodné potrubie aj vodovodné prípojky.

V týchto dňoch pokračujú stavebné práce aj na Chalupkovej ulici, kde investícia dosahuje 286.000 eur. Samospráva tam rekonštruuje približne 200 metrov cesty, realizuje odvodnenie a upravuje odstavné plochy. „Obnova ciest, chodníkov a parkovísk patrí medzi investície, ktoré ľudia v každodennom živote najviac pociťujú. Je to preto jednou z našich priorít. V tomto roku sme do rekonštrukcie ciest a chodníkov investovali takmer tri milióny eur. Za posledné štyri roky dosiahli tieto investície spolu 8,5 milióna eur,“ dodal primátor.

Pri plánovaní opráv radnica vychádza aj z pasportu technického stavu komunikácií a zohľadňuje ich vyťaženosť. „Vďaka tomu môže určovať, ktoré úseky potrebujú zásah najskôr,“ dodala hovorkyňa.
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