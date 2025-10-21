Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Liptovskom Mikuláši odhalili pomník obetiam holokaustu z Liptova

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V synagóge v pondelok uviedli do života titul Osudy Židov v Liptove od Petra Víteka. Kniha prináša svedectvá o živote, viere a tragických osudoch židovskej komunity na Liptove.

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 21. októbra (TASR) - V Liptovskom Mikuláši odhalili pomník obetiam holokaustu z Liptova. Nachádza sa v Parku spomienok, ktorý je bývalým židovským cintorínom a kontinuálne sa na ňom pochovávalo 246 rokov. Spolu so zástupcami židovských náboženských obcí v pondelok (20. 10.) odhalil pomník aj primátor Ján Blcháč. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.

Na oceľových stenách pomníka v tvare šesťcípej hviezdy sú vypálené mená Židov z regiónu, ktorí počas holokaustu zahynuli. Vedľa pamätníka je umiestnených 20 najzachovalejších náhrobných kameňov zo zaniknutého cintorína.

Pietne miesto nadväzuje na dejiny židovskej komunity, ktorá kedysi patrila k významným súčastiam života v Liptovskom Mikuláši. „Židia sa pričinili o hospodársky rozvoj nášho mesta, založili tu prvé kino, banku aj likérku. Dnes komunitu pripomína nielen samotný park, ale aj synagóga - symbol kultúrneho a duchovného dedičstva,“ uviedlo mesto.

V synagóge v pondelok uviedli do života titul Osudy Židov v Liptove od Petra Víteka. Kniha prináša svedectvá o živote, viere a tragických osudoch židovskej komunity na Liptove. Publikácia je rozčlenená na tri základné časti podľa náboženských obcí a osobitne sa venuje synagógam, cintorínom, školám a významným osobnostiam v Liptovskom Mikuláši, Ružomberku a Liptovskom Hrádku.

V 19. storočí tvorili Židia polovicu populácie mesta. „História liptovskomikulášskej židovskej komunity sa tragicky uzavrela počas druhej svetovej vojny. Od marca 1942 bolo z Liptovského Mikuláša postupne deportovaných do koncentračných táborov 885 židovských obyvateľov,“ dodali z radnice.
