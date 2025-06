V Liptovskom Mikuláši otvorili regionálne centrum

Liptovský Mikuláš 3. júna (TASR) - V Liptovskom Mikuláši otvorili v pondelok (2. 6.) regionálne centrum na podporu rozvoja inovačného ekosystému v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK). Na slávnostnom otvorení druhého z piatich regionálnych centier v ŽSK sa zúčastnila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová, primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč, ako aj viacerí hostia - zástupcovia samospráv z regiónu Liptov, poslanci Zastupiteľstva ŽSK a podnikatelia. TASR o tom informovali z inovačného centra Inovia.



„Dlhodobý projekt má štyri hlavné piliere - mapovanie inovačného ekosystému kraja, budovanie inovačných hubov, realizáciu programov pre podporu inovácií a otváranie regionálnych centier. Projekt je spolufinancovaný z Programu Slovensko a Európskej únie,“ uviedli z Inovie.



Témy ako turizmus, zákaznícka skúsenosť, práca so školami a globálne trendy ovplyvňujúce regióny rezonovali medzi účastníkmi. „Vnímam to ako veľkú inováciu pre mesto Liptovský Mikuláš. Som rád, že naše mesto je priamo obohatené o kooperáciu s inovačným centrom kraja. Ako poslanci sledujeme tento vývoj a myslím si, že je to ďalší kamienok do mozaiky rozvoja mesta a regiónu Liptov - od Ľubochne až po Važec,“ dodal Blcháč.



Cieľom inovačných centier je vybudovať inovačný ekosystém s regionálnymi centrami, ktoré budú slúžiť ako kontaktné miesta pre inovátorov, podnikateľov, študentov a všetkých podnikavých ľudí. Poskytnú podporu pre rozvoj ich nápadov, chýbajúcu odbornú expertízu a prepojenie s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi z iných regiónov Slovenska i zo zahraničia.



„Chceme byť krajom inovácií. Krajom, kde mladí ľudia nachádzajú príležitosti. Teší ma, že si význam podpory tvorivého potenciálu uvedomujú aj naši partneri v regióne a v Rade partnerstva spoločne podporili vznik siete regionálnych inovačných centier. Práve tieto centrá budú základňou pre talenty, nápady a spoluprácu naprieč rôznymi sektormi,“ doplnila Jurinová.