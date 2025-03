V Liptovskom Mikuláši poklepali základný kameň nového skateparku

Liptovský Mikuláš 17. marca (TASR) - Na mieste 24-ročného skateparku v Liptovskom Mikuláši vznikne úplne nový s rozlohou 860 štvorcových metrov za skoro 600.000 eur. V pondelok slávnostne poklepal základný kameň primátor mesta Ján Blcháč za prítomnosti ministra investícií Richarda Rašiho (Hlas-SD) a štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Michala Kaliňáka.



"Tento skatepark bol jedným z prvých na Slovensku a za pár mesiacov bude jedným z najmodernejších na Slovensku práve preto, aby sa tu mohli rozvíjať naše talenty. Projekt vzniká vďaka eurofondom, ktoré sú síce v gescii nášho ministerstva, ale sú to eurofondy, o ktorých si rozhodujú samé kraje, mestá a obce. Mesto Liptovský Mikuláš sa rozhodlo, že takmer 600.000 eur použije na vybudovanie a rekonštrukciu kompletne nového skateparku práve preto, že to považujú za dôležitý moment pre rozvoj voľnočasových aktivít a športu v Liptovskom Mikuláši," uviedol Raši.



Skatepark bol naposledy rekonštruovaný v roku 2015 v rámci slovensko-poľskej pohraničnej spolupráce. "Dnes sú tu nové podmienky a skateboarding sa stal aj olympijským športom. Aj vďaka modernizácii tohto územia možno raz pod piatimi kruhmi uvidíme v tejto disciplíne športovca z Liptovského Mikuláša, ktorý opäť potvrdí náš titul Mesto olympijských víťazov," priblížil primátor mesta.



Predseda Klubu adrenalínových športov Liptovský Mikuláš Marek Hliničan podotkol, že nové športovisko poskytne možnosti na organizáciu rôznych súťaží aj so zahraničným zastúpením. "Skatepark bol v lete totálne preexponovaný aj napriek tomu, že jeho stav bol už nedostatočný. Tešíme sa na moderný areál s výbornými jazdnými vlastnosťami. Všade vo svete sú lepšie skateparky betónové, náš sa im bude môcť teraz vyrovnať. V minulosti sme v našom meste organizovali veľmi dobre známu skateboardovú súťaž Spektrum cup s medzinárodnou účasťou, ku jej organizácii sa po vybudovaní nového areálu veľmi radi po rokoch vrátime," dodal Hliničan.