V Liptovskom Mikuláši postavia mestský bytový dom pre mladé rodiny

Liptovský Mikuláš 4. septembra (TASR) - V blízkosti mestských nájomných bytoviek na Ulici Eduarda Penkalu v Liptovskom Mikuláši - Palúdzke postavia nový bytový dom. Výstavba by sa mohla začať už na jeseň budúceho roka. Potvrdil to primátor Ján Blcháč.



Nájomné bývanie by malo slúžiť pre mladé rodiny s deťmi. Vzniknúť by malo 26 bytov bežného štandardu. Radnica aktuálne pracuje na výbere projektanta, ktorý dostane za úlohu vypracovať do konca roka projektovú dokumentáciu. "Podľa harmonogramu by mali v nasledujúcom roku prebehnúť všetky papierovačky, ako je stavebné povolenie, verejné obstaranie zhotoviteľa stavby a tiež vyriešenie financovania," priblížil primátor.



Na výstavbu nájomných bytov chcú žiadať o dotáciu rezort dopravy, počítajú aj s financiami zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Radnica zároveň počíta aj s obnovou už existujúcej ubytovne. Dom s 32 izbami nižšieho štandardu pri železničnej stanici je potrebné prerobiť, bývajú tam sociálne slabší obyvatelia.



Do konca roku 2026 by mali zatepliť aj mestský bytový dom pre zdravotne znevýhodnených na Ulici Jura Janošku a mestský bytový dom na Palúčanskej ulici. Podľa Romany Nemcovej z kancelárie vedenia mesta má Liptovský Mikuláš doposiaľ 600 nájomných bytov a všetky sú obsadené. Sociálny odbor mestského úradu aktuálne eviduje 151 žiadostí o mestský nájomný byt.