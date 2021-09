V Liptovskom Mikuláši pribudli chýbajúce parkovacie miesta

Liptovský Mikuláš 5. septembra (TASR) – Materská škola Vranovská v Liptovskom Mikuláši – Palúdzke vstúpila do nového školského roka s novovybudovaným parkoviskom. Desať parkovacích miest bude slúžiť najmä rodičom a zamestnancom škôlky. Vo večerných a nočných hodinách ich môže využívať aj verejnosť. TASR o tom informoval Ján Sokolský z kancelárie vedenia mesta Liptovský Mikuláš.



„Vybudovaním parkovacej plochy sa snažíme predísť kolíznym situáciám, ktoré vznikali najmä v čase, keď rodičia vozia svoje deti do materskej školy. Keďže nemali kde zaparkovať, boli nútení odstaviť svoje autá na miestnej komunikácii,“ vysvetlil poslanec za mestskú časť Palúdzka Marek Nemec.



Riaditeľka materskej školy Mária Štrbková potvrdila časté sťažnosti od obyvateľov domovej zástavby, kde rodičia parkovali svoje vozidlá.



„Dlhodobo sme hľadali rôzne riešenia. Približne pred piatimi rokmi sme si dokonca dali vypracovať projekt, avšak bol finančne náročný. Výstavba sa preto podarila až teraz,“ priblížila.



Parkovisko sa nachádza na južnej strane areálu od ulice Jánošíkovej a je určené pre pozdĺžne státie vozidiel. Ako doplnil Sokolský, parkovacie miesta sú vybudované z moderných ekologickejších zatrávňovacích panelov, ktoré dokážu čiastočne odviesť dažďovú vodu do zeme.