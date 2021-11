V Liptovskom Mikuláši pribudne moderné inkluzívne ihrisko

Liptovský Mikuláš 20. novembra (TASR) – Na najväčšom liptovskomikulášskom sídlisku Podbreziny pribudne na budúci rok ekologický multifunkčný priestor s prvkami pre deti od troch do 14 rokov. Výstavba ihriska má prispieť k revitalizácii vnútrobloku na uliciach Cédrová – Dubová. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková.



Ihrisko bude určené aj pre deti so špeciálnymi potrebami. "Projekt tvorí 11 prvkov, medzi nimi pieskovisko, kolotoč, hojdačka, menšia loď, fitdráha, lavičky či odpadkové koše. Nebude chýbať oddychová zóna," uviedla hovorkyňa.



Projekt je podľa Čapčíkovej v súlade s územným plánom mesta. Po vyhotovení budú projektovú dokumentáciu konzultovať s obyvateľmi priľahlých bytoviek. Výstavba by sa mala uskutočniť do augusta budúceho roka.



Na výstavbu moderného inkluzívneho detského ihriska na Podbrezinách získalo mesto financie z ministerstva práce.