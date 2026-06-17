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V Liptovskom Mikuláši pribudne oddychová, športová a detská zóna
Návrh kladie podľa radnice dôraz na zachovanie prírodného charakteru územia.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 17. júna (TASR) - Na sútoku riečky Demänovky a Váhu v liptovskomikulášskej mestskej časti Palúdzka pribudne oddychová, športová a detská zóna. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová, doteraz nevyužívaný mestský pozemok postupne zmenia na atraktívne územie určené na zmysluplné trávenie voľného času pre všetky generácie. Investíciu vo výške približne 130.000 eur financuje samospráva z vlastných zdrojov.
„V lokalite, ktorú domáci poznajú pod názvom Špic, vytvoríme prírodne ladený verejný priestor. Rozdelíme ho na oddychovú, detskú a športovú zónu. Dominantami sa stanú dve ohniská a studňa s tradičnou pumpou a so žľabmi pre deti. Doplní ich edukačná časť pre výučbu pod holým nebom, hojdacie siete, inkluzívne herné prvky a workoutová časť na cvičenie,“ uviedol primátor Ján Blcháč s tým, že práce by mali prebiehať počas letných mesiacov.
Návrh kladie podľa radnice dôraz na zachovanie prírodného charakteru územia. Počíta s mlatovými chodníkmi a so štrkovými dopadovými plochami, ktoré neobmedzujú vsakovanie dažďovej vody. Väčšina prvkov je navrhnutá z prírodných materiálov, najmä agátového dreva a prírodného kameňa. Výnimkou je len betónová monolitická konštrukcia s plochou približne 25 štvorcových metrov, ktorá prepája jednotlivé časti areálu a opticky nadväzuje na oplotenie susediaceho futbalového areálu.
„Centrálnu časť oddychovej zóny tvorí detské ihrisko s viacerými hernými prvkami vrátane drevených preliezok, hojdačiek, mini lezeckej steny, pieskoviska a tiež pružinových hojdačiek a šmýkačky pre najmenšie deti. Súčasťou je aj studňa s ručnou pumpou a so systémom drevených herných konštrukcií, ktorý umožní deťom experimentovať s tokom vody, uzávermi a jej smerovaním,“ spresnila hovorkyňa.
Oddychová zóna s hojdacími sieťami v zelenej časti areálu umožní vizuálny kontakt s detským ihriskom, no zároveň poskytne dostatočné oddelenie pre oddych. Športová zóna ponúkne viacero cvičebných prvkov na tréning celého tela. Celý areál doplní nová výsadba stromov, kríkov a trvaliek, ktoré vytvoria prirodzený tieň, podporia biodiverzitu a zachovajú prírodný charakter prostredia.
„Po zániku bývalého cvičiska pre psov v dávnej minulosti ostalo toto územie hluchým miestom bez jasného využitia. Jeho poloha pri sútoku Váhu a Demänovky však ponúka obrovský potenciál pre rekreáciu a trávenie voľného času. Nový park tento potenciál naplno využije a vytvorí výnimočný priestor pre deti, rodiny, športovcov aj seniorov,“ doplnil mestský poslanec Marek Nemec.
„V lokalite, ktorú domáci poznajú pod názvom Špic, vytvoríme prírodne ladený verejný priestor. Rozdelíme ho na oddychovú, detskú a športovú zónu. Dominantami sa stanú dve ohniská a studňa s tradičnou pumpou a so žľabmi pre deti. Doplní ich edukačná časť pre výučbu pod holým nebom, hojdacie siete, inkluzívne herné prvky a workoutová časť na cvičenie,“ uviedol primátor Ján Blcháč s tým, že práce by mali prebiehať počas letných mesiacov.
Návrh kladie podľa radnice dôraz na zachovanie prírodného charakteru územia. Počíta s mlatovými chodníkmi a so štrkovými dopadovými plochami, ktoré neobmedzujú vsakovanie dažďovej vody. Väčšina prvkov je navrhnutá z prírodných materiálov, najmä agátového dreva a prírodného kameňa. Výnimkou je len betónová monolitická konštrukcia s plochou približne 25 štvorcových metrov, ktorá prepája jednotlivé časti areálu a opticky nadväzuje na oplotenie susediaceho futbalového areálu.
„Centrálnu časť oddychovej zóny tvorí detské ihrisko s viacerými hernými prvkami vrátane drevených preliezok, hojdačiek, mini lezeckej steny, pieskoviska a tiež pružinových hojdačiek a šmýkačky pre najmenšie deti. Súčasťou je aj studňa s ručnou pumpou a so systémom drevených herných konštrukcií, ktorý umožní deťom experimentovať s tokom vody, uzávermi a jej smerovaním,“ spresnila hovorkyňa.
Oddychová zóna s hojdacími sieťami v zelenej časti areálu umožní vizuálny kontakt s detským ihriskom, no zároveň poskytne dostatočné oddelenie pre oddych. Športová zóna ponúkne viacero cvičebných prvkov na tréning celého tela. Celý areál doplní nová výsadba stromov, kríkov a trvaliek, ktoré vytvoria prirodzený tieň, podporia biodiverzitu a zachovajú prírodný charakter prostredia.
„Po zániku bývalého cvičiska pre psov v dávnej minulosti ostalo toto územie hluchým miestom bez jasného využitia. Jeho poloha pri sútoku Váhu a Demänovky však ponúka obrovský potenciál pre rekreáciu a trávenie voľného času. Nový park tento potenciál naplno využije a vytvorí výnimočný priestor pre deti, rodiny, športovcov aj seniorov,“ doplnil mestský poslanec Marek Nemec.