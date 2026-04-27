< sekcia Regióny
V Liptovskom Mikuláši pribudnú dve tichšie smetiarske vozidlá
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 27. apríla (TASR) - Do výbavy liptovskomikulášskych Verejnoprospešných služieb (VPS) pribudnú dve nové smetiarske vozidlá, ktoré budú tichšie, úspornejšie a technologicky vyspelejšie než tie doterajšie. Zmluvu na ich dodanie v hodnote 700.000 eur podpísali primátor Ján Blcháč a Martin Zachar z dodávateľskej spoločnosti Hanes Slovakia. Investíciu mesto financuje úverom z Envirofondu, ktorý schválili mestskí poslanci v septembri 2025. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
Nové vozidlá sú jedným zo základov pripravovaného inteligentného množstvového zberu komunálneho odpadu. „V letných mesiacoch plánujeme na všetky zberné nádoby inštalovať čipy, na ktoré sme získali financie v rámci samostatného projektu. Súčasťou výbavy nových áut je aj moderný dynamický vážiaci systém, ktorý bude s týmto riešením kompatibilný a umožní presne zaznamenávať množstvo odpadu z každej domácnosti. Vďaka tomu budeme vedieť v budúcnosti spravodlivejšie nastaviť poplatky podľa toho, koľko odpadu domácnosti skutočne vyprodukujú,“ priblížil primátor.
Smetiarske vozidlá budú vybavené lineárnym lisom a nadstavbami s objemom 15 a 23 kubických metrov. Väčší objem umožní efektívnejšie plánovanie trás a zníženie počtu jázd na vyprázdnenie odpadu. „Ide o najmodernejšiu technológiu, aká v tomto segmente existuje. Špeciálny vyklápač je elektrický, vďaka čomu sa výrazne zníži hlučnosť pri vývoze odpadu,“ spresnil Zachar. Nižšia hlučnosť, ergonomické prvky, bezpečnostné stúpačky či klimatizovaná kabína tiež zvýšia komfort aj bezpečnosť trojčlennej posádky.
VPS aktuálne využívajú na vývoz odpadu sedem vozidiel. Nové autá nahradia na prelome leta a jesene dva staršie modely z rokov 2011 a 2013, ktoré budú slúžiť už len ako záložné. „Pôvodné vozidlá majú najazdené stovky tisíc kilometrov a ich technický stav by si pri ďalšom plnom využívaní vyžadoval nákladné opravy. Obnova vozového parku je preto nevyhnutná,“ doplnil riaditeľ VPS Martin Kögel s tým, že v Liptovskom Mikuláši ročne vyzbierajú približne 6000 ton zmesového komunálneho odpadu.
