V Liptovskom Mikuláši rozsvietili vianočný strom a výzdobu

Liptovský Mikuláš 2. decembra (TASR) - Vianočnú výzdobu a hlavný vianočný strom v historickom centre Liptovského Mikuláša rozsvietili v piatok popoludní. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková. Dodala, že vianočným stromom je približne 15 metrov vysoká a 30 rokov stará jedľa zo Starého Mesta.



Kritériá na vianočný stromček sú podľa hovorkyne náročné, jeho výber robia niekoľko týždňov pred adventom. Po Troch kráľoch poputuje do štiepkovačky v Okoličnom. Tam ho spolu s ostatným zeleným odpadom premenia na kompost. Na jar poslúži ako hnojivo pre ďalšie rastliny.



Stromček spoločne s vianočnou výzdobou rozsvietili na Mikulášskom jarmoku, ktorý sa v meste koná po troch rokoch. Námestie osloboditeľov tak zaplnili desiatky predajných stánkov, jarmočný predaj potrvá do soboty (3. 12.). "V piatok na pódiu vystúpi Detský folklórny súbor Ďumbier, Slovak Tango a Freeze. Tiež Elán Kontraband, Heľenine oči a U2 revival," priblížila hovorkyňa mesta. Sobota prinesie koncerty kapiel Spektrum, The Minority a Le Payaco.



Počas celého adventu bude vianočnú náladu na námestí dotvárať reprodukovaná vianočná hudba.