V Liptovskom Mikuláši sa koná Detský poľovnícky deň

Liptovský Mikuláš 6. júna (TASR) - Múzeum Čierny orol v Liptovskom Mikuláši v piatok ožije zaujímavým podujatím venovaným poľovníctvu a ochrane prírody. Slávnostné otvorenie je naplánované na 9.00 h a návštevníkov čaká bohatý program plný zábavy, poučenia a lesnej atmosféry. TASR o tom informovala vedúca oddelenia programov a marketingu Liptovského múzea Silvia Vančová.



Cieľom organizátora je v spolupráci s poľovníkmi a lesníkmi hravou formou priblížiť deťom význam poľovníctva, dôležitosť starostlivosti o prírodu a ochranu zveri. Podujatie zároveň predstaví poľovnícke tradície a ich miesto v súčasnom svete - zrozumiteľne, pútavo a s dôrazom na zážitok.



„Na návštevníkov čaká slávnostné pasovanie za lovca zveri, veselé fotolovenie so skúseným fotolovcom, ukážky práce kynológa a sokoliara, lesná pedagogika, trubači, ale aj výstava o vývoji lovu od najstarších čias po súčasnosť. To všetko zavŕšia pochúťky z diviny, špeciálne prispôsobené detskému návštevníkovi,“ uviedla Vančová.



Podujatie je určené najmä deťom z materských a základných škôl, no vítaní sú všetci návštevníci. „Návštevníkom ukážeme, že poľovníctvo nie je len o love, ale najmä o úcte k prírode, jej ochrane a zachovávaní tradícií, ktoré sú s lesom úzko prepojené,“ dodala Vančová.