Liptovský Mikuláš 6. mája (TASR) - V Liptovskom Mikuláši sa pripravuje regulácia parkovania. V rámci mesta bude regulácia prebiehať v troch etapách a začne sa starým mestom. Na utorkovom kolokviu Slovenskej parkovacej asociácie (SPA) a mesta Liptovský Mikuláš sa obe strany snažili predísť problémom a odovzdať si skúsenosti o regulácii statickej dopravy.



„Regulácia parkovania v Liptovskom Mikuláši je nutná, pretože je to jedno z mála miest, kde sa regulácia ešte nezačala. Mesto potrebuje niečo urobiť s parkovaním, pretože dnes obsaditeľnosť vo vozidlách je na úrovni 1,1 človeka. Myslím, že zámery mesta sú dobre pripravené. Je to rozdelené na etapy, ktoré sú nutné, pretože regulácia čaká celý Liptovský Mikuláš,“ uviedol predseda SPA Milan Taška.



Staré mesto je podľa vedúceho odboru dopravy, životného prostredia a výstavby mestského úradu Gabriela Lengyela špecifické tým, že je prirodzeným cieľom dopravy nielen pre obyvateľov mesta, ale aj občanov z rôznych dedín, ktorí do mesta dochádzajú každý deň. „Problémy s parkovaním v rámci širšieho centra mesta a starého mesta ako takého máme hlavne počas dňa. Vzhľadom na to, že je tu zásadne viac áut ako je parkovacích miest. To má samozrejme vplyv potom na vnútroblokové lokality, ktoré by mali byť určené v rámci parkovacej politiky rezidentom,“ priblížil.



Parkovacie miesta v rámci starého mesta postačujú pre rezidentov, aj pre bežné návštevy. Ale samospráva potrebuje zmeniť dopravné správanie ľudí a využívať staré mesto nielen na parkovanie, ale aby tam bol priestor aj pre zeleň, pohyb pre peších, pre cyklistov a iné alternatívne druhy dopravy.



Parkovanie v starom meste má vplyv na dopravu v celom meste. „Tým, že je neregulované, tu dochádza veľa áut, má to vplyv aj na dopravné zápchy v najrušnejších hodinách na každom konci mesta. Všade, kde títo ľudia dochádzajú do mesta, tak nám to komplikuje dopravnú situáciu. Reguláciou chceme spraviť to, aby čo najviac vodičov uvažovalo nad zmenou svojho dopravného správania a využili iné alternatívne spôsoby dopravy na to, aby dochádzali do mesta,“ dodal Lengyel.