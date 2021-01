V Liptovskom Mikuláši sa vlani narodilo viac chlapcov ako dievčat

Liptovský Mikuláš 3. januára (TASR) - V meste Liptovský Mikuláš sa vlani narodilo 613 detí, čo je o 29 menej ako v roku 2019. Jedno z detí sa narodilo v domácom prostredí, ostatné v nemocnici. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Do rodín za posledné roky pribúdajú častejšie chlapci ako dievčatá. "Z celkového počtu narodených detí je 321 chlapcov a 292 dievčat. Rodičia svoje dcéry najčastejšie pomenovali Nina, Dorota, Ema, Anna či Natália. Pre chlapcov vyberali v roku 2020 mená ako Jakub, Matej, Michal, Filip a Martin," konkretizovala hovorkyňa.



Mestská matrika eviduje za uplynulý rok 151 sobášov. Svadieb bolo o 23 menej ako v roku 2019. Epidemiologická situácia podľa hovorkyne mesta ovplyvnila aj vykonávanie obradov. "Väčšina z nich sa uskutočnila za účasti obmedzeného počtu svadobčanov, najčastejšie evidujeme sobáše o dvoch svedkoch. Obrady sa konali prevažne v sobášnej sieni na mestskom úrade. Svadby však boli aj v Demänovskej Doline, v domácom prostredí či v jednom z miestnych hotelov," dodala Čapčíková.



Snúbenci boli vo väčšine prípadov občania SR, no v obradnej miestnosti na mestskom úrade uzavrelo manželstvo aj desať cudzincov. Rodné priezvisko si podľa Čapčíkovej ponechali dve nevesty, rodné aj manželovo priezvisko sa rozhodlo používať šesť neviest.



Údaje sú z obdobia do 29. decembra 2020.