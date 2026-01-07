< sekcia Regióny
V Liptovskom Mikuláši sa vlani narodilo 481 detí
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 7. januára (TASR) - V Liptovskom Mikuláši sa minulý rok narodilo 481 detí, z toho 238 chlapcov a 243 dievčat. Manželstvo uzavrelo 159 párov. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová, medzi najobľúbenejšie mená novorodencov v meste dlhodobo patria Adam a Ema.
Matričný úrad v Liptovskom Mikuláši v roku 2025 po dlhšom období zapísal vyšší počet narodených dievčat ako chlapcov. „Medzi najčastejšie vyberané dievčenské mená patrili Viktória, Ela a Ema, u chlapcov dominovali Matej, Michal a Adam,“ uviedla Nemcová.
Rodiny v okrese si vybrali aj menej tradičné mená. Z exotických chlapčenských mien to boli napríklad Levko, Rayen, Liam, Nino či Ben, medzi dievčatami Ashley, Taya, Freya a Nia.
Prvým dieťaťom narodeným v novom roku v Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši bola Diana, ktorá prišla na svet 1. januára o 8.45 h. Prvým dieťaťom s trvalým pobytom v Liptovskom Mikuláši sa stal Bruno, ktorý sa narodil 1. januára o 12.16 h.
„V uplynulom roku si v Liptovskom Mikuláši povedalo svoje áno 159 párov. Z tohto počtu bolo 26 sobášov cirkevných a 133 civilných. Najčastejšie spečatili snúbenci svoju lásku v obradnej miestnosti mestského úradu, obľúbeným miestom sobášov bola aj Demänovská Dolina,“ priblížila hovorkyňa.
Matričný úrad v roku 2025 zároveň zapísal aj 506 úmrtí, z toho 242 mužov a 264 žien.
