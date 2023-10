V Liptovskom Mikuláši sa začalo jesenné upratovanie

Liptovský Mikuláš 17. októbra (TASR) - Jesenné upratovanie v Liptovskom Mikuláši sa začalo, mesto obyvateľom poskytlo veľkoobjemové kontajnery bezplatne na sedem dní. Využiť ich môžu do 23. októbra. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Do 19 veľkoobjemových kontajnerov rozmiestnených v celom meste môžu Liptovskomikulášania vyhadzovať napríklad starý nábytok, skrine, koberce, sedačky či okná a dvere. "Počas jesenného upratovania sa môžu zbaviť aj konárov z údržby záhrad, ktoré však nesmú ukladať priamo do kontajnerov, ale vedľa nich," uviedla Čapčíková.



Objemný odpad je pred vyhodením dôležité rozobrať na menšie časti, aby zaberal čo najmenej miesta. Všetky kontajnery bude radnica monitorovať a priebežne vyprázdňovať. "Pokiaľ sa v niektorom z kontajnerov vyskytne nevhodný odpad, napríklad pneumatiky, elektro odpad, stavebný alebo nebezpečný odpad, kontajner už na miesto nevrátime," upozornila vedúca odpadového hospodárstva Verejnoprospešných služieb mesta Jana Vaňová.



Na Nábreží a v Palúdzke sa nachádzajú lokality, kde sú veľkoobjemové kontajnery umiestňované striedavo. Kontajner strieda zberová spoločnosť medzi dvomi lokalitami, Na Nábreží Dr. Aurela Stodolu pri Vrbickom moste a na Nábreží 4. apríla smerom na Nábrežie Janka Kráľa. V Palúdzke zas medzi Petrovičovým nábrežím a Žuffovou ulicou. Keď sa na jednom mieste naplní, vysypú ho a premiestnia na druhé. Podbrezinčania môžu veľkoobjemový aj zelený odpad zo záhrad voziť ku triediacej hale.