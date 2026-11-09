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V Liptovskom Mikuláši si uctili pamiatku obetí dopravných nehôd
Pietnu spomienku zorganizoval Úrad ekumenickej pastoračnej služby MV SR v rámci Svetového dňa pamiatky obetí dopravných nehôd.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 9. novembra (TASR) - Pamiatku obetí dopravných nehôd si v evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši počas uplynulej nedele (8. 11.) uctili pozostalé rodiny, duchovní, zástupcovia Ministerstva vnútra (MV) SR, samosprávy, policajtov, hasičov, záchranárov i zdravotníkov. Informovalo o tom MV a mesto Liptovský Mikuláš na sociálnej sieti.
Zúčastnení tiež vyjadrili vďaku a úctu všetkým hasičom, záchranárom a policajtom, ktorí zasahujú na mieste nehôd a pomáhajú zraneným. „Táto spomienka je zároveň výzvou pre každého z nás. Buďme na cestách zodpovední, ohľaduplní a všímaví. Myslime nielen na seba, ale aj na tých, ktorí idú vedľa nás, oproti nám a čakajú na nás doma. Spomaľme. Chráňme to najcennejšie - ľudský život,“ uviedla štátna tajomníčka MV Lucia Kurilovská.
Pietnu spomienku zorganizoval Úrad ekumenickej pastoračnej služby MV SR v rámci Svetového dňa pamiatky obetí dopravných nehôd. „Podľa údajov polície sa za prvých desať mesiacov tohto roka zo svojich ciest nevrátilo 217 ľudí. Ďalších 714 utrpelo ťažké zranenia. Za týmito číslami sú rodiny, ktorým jediná chvíľa zmenila život.
Zapálili sme sviece a minútou ticha si uctili pamiatku tých, ktorí zahynuli. Mysleli sme aj na ľudí, ktorým doma niekto chýba, a na tých, ktorí sa s následkami nehody vyrovnávajú dodnes,“ dodal liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč.
Zúčastnení tiež vyjadrili vďaku a úctu všetkým hasičom, záchranárom a policajtom, ktorí zasahujú na mieste nehôd a pomáhajú zraneným. „Táto spomienka je zároveň výzvou pre každého z nás. Buďme na cestách zodpovední, ohľaduplní a všímaví. Myslime nielen na seba, ale aj na tých, ktorí idú vedľa nás, oproti nám a čakajú na nás doma. Spomaľme. Chráňme to najcennejšie - ľudský život,“ uviedla štátna tajomníčka MV Lucia Kurilovská.
Pietnu spomienku zorganizoval Úrad ekumenickej pastoračnej služby MV SR v rámci Svetového dňa pamiatky obetí dopravných nehôd. „Podľa údajov polície sa za prvých desať mesiacov tohto roka zo svojich ciest nevrátilo 217 ľudí. Ďalších 714 utrpelo ťažké zranenia. Za týmito číslami sú rodiny, ktorým jediná chvíľa zmenila život.
Zapálili sme sviece a minútou ticha si uctili pamiatku tých, ktorí zahynuli. Mysleli sme aj na ľudí, ktorým doma niekto chýba, a na tých, ktorí sa s následkami nehody vyrovnávajú dodnes,“ dodal liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč.