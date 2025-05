V Liptovskom Mikuláši si uctili pamiatku Štefánika zasadením ruže

Liptovský Mikuláš 6. mája (TASR) - Pri príležitosti 106. výročia tragického úmrtia Milana Rastislava Štefánika (4. 5.) si v pondelok (5. 5.) v Liptovskom Mikuláši uctili jeho pamiatku symbolickým zasadením ruže, ktorá bude zdobiť vstup do areálu Akadémie ozbrojených síl (AOS) gen. M. R. Štefánika. Mesto Liptovský Mikuláš o tom informovalo na sociálnej sieti.



Ruža sa volá Generál Štefánik a bola vyšľachtená v Česku na znak úcty k jednému zo zakladateľov československého štátu. Má modrofialovú farbu, za veľmi teplého počasia až celkom modrú.



Na spomienkovom podujatí sa zúčastnili zástupcovia AOS, mesta Liptovský Mikuláš, Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.



„Generál Štefánik - symbol jednoty, odvahy a služby národu. Bol odvážny, spravodlivý, vytrvalý a uvedomoval si, aké dôležité je vedieť spolupracovať s inými. To, čo ho odlišovalo od ostatných, bola schopnosť prekonávať konfrontácie - zjednocovať a nie deliť,“ uviedol v príhovore zástupca primátora Liptovského Mikuláša Rudolf Urbanovič.



Ďalej podotkol, že vojak nie je len nositeľom sily a disciplíny, ale aj strojcom stability, dôvery a pokoja. „Tam, kde spoločnosť čelí napätiu či rozdeleniu, je úlohou vojaka byť symbolom jednoty a služby všetkým občanom bez rozdielu. My, Liptovskomikulášania, môžeme byť hrdí, že pôsobíte práve v našom meste. Odrážate ideály tohto velikána a posilňujete miestneho komunitného ducha,“ zdôraznil počas spomienkového podujatia Urbanovič.