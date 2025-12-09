< sekcia Regióny
V Liptovskom Mikuláši spustili Vianočnú poštu
Do schránky je možné vložiť kresby, básničky, priania či osobné odkazy.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 9. decembra (TASR) - Pri vyzdobenom mikulášskom domčeku na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši pribudla špeciálna schránka na Vianočnú poštu. Ako informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová, deti aj dospelí do nej môžu vhodiť svoje pozdravy pre Mikuláša, Ježiška či ich pomocníkov.
Do schránky je možné vložiť kresby, básničky, priania či osobné odkazy. „Chceme podporiť fantáziu a tvorivosť detí a zároveň vrátiť do adventu dotyk tradičného papierového čara, ktoré v nás prebúdza spomienky na detstvo. Mikuláš s Ježiškom si všetky pozdravy pozorne preštudujú a vyberú niekoľko z nich, ktorých tvorcovia získajú malú odmenu,“ uviedol primátor Ján Blcháč.
Pozdravy do schránky môže verejnosť vhadzovať do soboty 20. decembra. K pozdravu je potrebné uviesť kontaktné údaje, aby sa mesto mohlo spojiť s výhercami.
Do schránky je možné vložiť kresby, básničky, priania či osobné odkazy. „Chceme podporiť fantáziu a tvorivosť detí a zároveň vrátiť do adventu dotyk tradičného papierového čara, ktoré v nás prebúdza spomienky na detstvo. Mikuláš s Ježiškom si všetky pozdravy pozorne preštudujú a vyberú niekoľko z nich, ktorých tvorcovia získajú malú odmenu,“ uviedol primátor Ján Blcháč.
Pozdravy do schránky môže verejnosť vhadzovať do soboty 20. decembra. K pozdravu je potrebné uviesť kontaktné údaje, aby sa mesto mohlo spojiť s výhercami.