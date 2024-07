V Liptovskom Mikuláši spustili výstavbu nového úseku cyklochodníka

Liptovský Mikuláš 17. júla (TASR) - Z liptovskomikulášskej mestskej časti Okoličné do Závažnej Poruby povedie nový úsek cyklochodníka. Výstavbu už spustili. Informovali o tom v stredu z liptovskomikulášskej radnice.



Zhotoviteľ aktuálne odstraňuje ornicu na časti budúcej trasy. Tá sa napojí na existujúci cyklochodník. Pri sútoku Váhu so Smrečiankou vybudujú cyklomost. Úsek pre cyklistov a peších bude dlhý 640 metrov. "Realizácia má podľa zmluvy trvať rok, stavebná firma však predpokladá ukončenie prác skôr, pravdepodobne do zimy tohto roku," dodali z radnice.



Mesto na stavbu získalo vyše 700.000 eur z eurofondov. Podľa vedenia mesta patrí Liptovský Mikuláš k slovenským lídrom v získavaní financií na budovanie cyklotrás a cyklochodníkov. Aktuálne sa môže verejnosť po hrádzi Váhu previezť po cyklochodníku v dĺžke 6,5 kilometra. Vnútromestská trasa má dĺžku tri kilometre.