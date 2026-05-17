V Liptovskom Mikuláši vrcholí Európsky pohár v športovom lezení
Organizátori chcú inšpirovať širšiu verejnosť, aby skúsila tento šport.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 17. mája (TASR) - V historickom centre Liptovského Mikuláša v nedeľu finišuje Európsky pohár v športovom lezení v disciplíne boulder. Na lezeckej stene, ktorá vyrástla na Námestí osloboditeľov, sa počas sobotnej (16. 5.) kvalifikácie predstavilo približne 171 pretekárov z 32 krajín Európy. V nedeľu preteky vrcholia semifinálovým a záverečným finálovým kolom.
„Je to premiéra boulderingového Európskeho pohára na Slovensku. A navyše tým, že ide o exteriérovú akciu, tak je to o to náročnejšie na organizáciu,“ uviedol predseda Slovenského horolezeckého spolku (SHS) JAMES Anton Pacek.
Priblížil, že bouldering sa vyznačuje extrémnymi, maximálne desiatimi pohybmi, ktoré lezci vykonávajú bez istenia lanom. Lezci následne padajú do mäkkej podlahy alebo mäkkých matracov. „V podstate je bouldering to najextrémnejšie, čo športovci vedia zvládať v športovom lezení. Musia mať dobré svaly, dobré ´lezečky´, dobré magnézium a dobrú predstavivosť, pretože je to veľmi komplexný šport,“ dodal Pacek.
Organizátori chcú inšpirovať širšiu verejnosť, aby skúsila tento šport. Na námestí pribudli okrem hlavnej lezeckej steny aj dve malé steny, na ktorých si môžu vyskúšať liezť deti a mladí za asistencie lezeckých inštruktorov. „Môžu si tam vyskúšať rôzne cesty po farebných chytoch alebo po zábavných chytoch ako napríklad po korytnačkách, po nosorožcoch a podobných veciach,“ spresnil Matej Hulej z lezeckej steny Lozilla s tým, že v uplynulých rokoch evidujú zvýšený záujem o lezenie.
Výstavba dominanty podujatia - veľkej exteriérovej boulderovej steny, ktorá vyrástla priamo na Námestí osloboditeľov, sa začala už v minulom týždni. Stena je takmer päť metrov vysoká a 25 metrov široká. „Ide o špeciálny prototyp vytvorený na mieru špeciálne na tieto preteky. Okrem samotnej steny do toho dávame samozrejme aj chyty, takže na pretekoch môže verejnosť vidieť tie najnovšie série chytov z termoplastov aj z polyuretánu,“ spresnil Marek Repčík zo spoločnosti, ktorá stenu v Liptovskom Mikuláši postavila.
Európsky pohár je obohatením 740. výročia prvej písomnej zmienky o meste Liptovský Mikuláš, ktoré si v tomto roku samospráva pripomína. „My sme mesto medzi horami a takto tie hory symbolicky prinášame priamo do historického centra mesta. Napínavé súboje pretekárov doplní bohatý sprievodný program, napríklad mobilná lezecká stena a zóna s aktivitami pre deti a mládež, hudobné a tanečné vystúpenia, súťaže či prezentácie lezeckých klubov,“ dodal primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.
