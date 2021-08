V Liptovskom Mikuláši vystavujú svadobné odevy a doplnky

Liptovský Mikuláš 30. augusta (TASR) - Liptovské kultúrne stredisko sprístupnilo vo svojich priestoroch v Liptovskom Mikuláši výstavu svadobných odevov s názvom Biela pýcha. Projekt vznikol v spolupráci s majiteľkou zbierky svadobných šiat a doplnkov z čias Československa Janou Mládek Rajniakovou. TASR o tom informovala odborná metodička pre tradičnú kultúru a voľnočasové aktivity z Liptovského kultúrneho strediska Jana Veselovská.



Ako dodala, súčasťou výstavy nie sú len šaty, ale aj pánske obleky a rôzne doplnky, ako sú závoje, kravaty, rukavičky alebo topánky. "Všetko dokopy tvorí približne 220-kusovú zbierku," povedala Veselovská.



Autorka zbierky priblížila, že zbierať svadobné odevy nebolo jej zámerom a nestalo sa to zo dňa na deň. Bola to podľa nej skôr náhoda v kombinácii s jej dušou "starinára" a etnológa. "Prvé šaty, ktorých som sa ujala, dnes označujem ako šaty nula alebo aj zakladateľky zbierky, hoci v tom čase som ani nesnívala o tom, že by som mohla byť ich zberateľkou. Bolo to v roku 2012. Svadobné šaty nie sú len predmet, bezduchá vec. Pre mňa osobne sú cestovným lístkom do minulosti a pri správnom pohľade z nich dokážem čítať ako z učebnice dejepisu," podotkla.



Výstava je prístupná v pracovné dni od 9.00 do 15.00 h v priestoroch Liptovského kultúrneho strediska do 17. septembra.