V Liptovskom Mikuláši vyzbierali počas leta 96 ton kuchynského odpadu

Liptovský Mikuláš 12. októbra (TASR) – Množstvo kuchynského odpadu vyzbieraného z domácností v Liptovskom Mikuláši dosiahlo počas letných mesiacov 96 ton. Primátor Ján Blcháč zhodnotil, že spustenie zberu obyvatelia zvládli bez väčších ťažkostí.



"Pomohla nám pilotná fáza skúšobného zberu na Podbrezinách aj včasné informovanie prostredníctvom článkov a inštruktážnych videí. V neposlednom rade aj skúsenosti iných miest, ktoré začali so zberom v januári. Pravidelne sme s nimi komunikovali a rozmýšľali sme o najvhodnejšom spôsobe zberu," skonštatoval Blcháč.



Ako dodala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková, snahou radnice bolo zaviesť pre obyvateľov čo najkomfortnejší systém zberu, čo ovplyvňuje najmä správne rozmiestnenie zberných nádob. "Kontajnery sme po meste rozmiestnili tak, aby boli dostatočne dostupné. Keďže sú lokality, kde obyvatelia vyzbierajú tohto odpadu viac alebo, naopak, menej. V prvých týždňoch sme rozmiestnenie kontajnerov regulovali," povedala s tým, že v súčasnosti je v meste a jeho častiach 254 zberných nádob určených na kuchynský odpad.



Počas dvoch mesiacov od spustenia zberu sa podľa Čapčíkovej výrazne zlepšila aj čistota odpadu. Plasty či sklo sa už v hnedých nádobách vyskytujú len minimálne. Problémom sú najčastejšie mikroténové vrecká, ktoré do kuchynského odpadu nepatria. Odpad z nich je potrebné do hnedých nádob vysypať, rovnako aj zo sklenených alebo kovových obalov.



"Odpady z obalov zvyšujú percento znečistenia zbieraného odpadu, od ktorého závisí cena zhodnotenia odpadu. Preto pracovníci zberovej spoločnosti pred odvozom kuchynského odpadu do zaradenia na jeho zhodnotenie musia tieto odpady vyberať," vysvetlila vedúca oddelenia životného prostredia a poľnohospodárstva na radnici Mária Lošonská.