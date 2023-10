V Liptovskom Mikuláši vzrástli náklady na domácu opatrovateľskú službu

Liptovský Mikuláš 10. októbra (TASR) - Náklady na domácu opatrovateľskú službu v Liptovskom Mikuláši sa z roka na rok zvyšujú, vlani predstavovali takmer pol milióna eur. Aktuálne službu zabezpečuje 36 zamestnancov pre približne 55 klientov, väčšina z nich sú dôchodcovia. TASR o tom informovala hovorkyňa Liptovského Mikuláša Viktória Čapčíková.



"Každoročne pociťujeme zvýšený záujem o služby v zariadeniach pre seniorov. Rodiny totiž často nedokážu zosúladiť svoj rodinný a pracovný život so starostlivosťou o seniora. Aj preto sa snažíme posilniť poskytované sociálne služby terénneho charakteru, teda opatrovateľskú službu. Seniori tak môžu dlhšie zotrvať vo svojom prirodzenom prostredí," priblížila Veronika Bániková z mestského úradu.



Jednou z priorít mesta v tejto oblasti je vybudovanie denného stacionára pre starších ľudí, kde by mali zabezpečenú starostlivosť kvalifikovaným personálom v čase, keď sú ich rodinní príslušníci v práci. Svoje miesto by tu našli aj osamelí seniori, ktorí nevyžadujú celodennú starostlivosť. "V posledných mesiacoch sme s víziou pokročili, urobili sme prieskum lokalít a máme už pripravených aj niekoľko variantov projektu. Máme ambíciu zrealizovať ho ešte počas tohto funkčného obdobia," informoval primátor Ján Blcháč.



O dôchodcov sa mesto stará aj v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb v areáli Liptovskej nemocnice. Kapacita je podľa Čapčíkovej maximálne naplnená a v poradovníku je zapísaných ďalších 57 žiadateľov, ktorí majú záujem o umiestnenie v zariadení. "Dopyt po týchto službách je veľký, čiastočne by preto mohol pomôcť práve nový stacionár," podotkla hovorkyňa s tým, že prevádzka mestského zariadenia pre seniorov si ročne vyžaduje približne 700.000 eur.