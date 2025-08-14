Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 14. august 2025Meniny má Mojmír
< sekcia Regióny

V Liptovskom Mikuláši zadržali ukradnuté auto aj s podozrivými osobami

.
Na snímke zadržané auto. Foto: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj

Vozidlo Porsche 911 S, registrované v Poľskej republike v hodnote približne 190.000 eur, bolo odcudzené v noci 8. augusta z parkoviska pred penziónom v obci Liptovský Trnovec.

Autor TASR
Liptovský Trnovec 14. augusta (TASR) - Policajti z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši na základe spolupráce s majiteľom vozidla a maďarskou políciou zaistili odcudzené motorové vozidlo značky Porsche 911 S spolu s podozrivými osobami. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Vozidlo Porsche 911 S, registrované v Poľskej republike v hodnote približne 190.000 eur, bolo odcudzené v noci 8. augusta z parkoviska pred penziónom v obci Liptovský Trnovec v okrese Liptovský Mikuláš,“ uviedla polícia.

Doplnila, že v súvislosti s touto udalosťou začal vyšetrovateľ trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže.
.

Neprehliadnite

Operačné stredisko ZZS zrušilo výberové konanie na záchranky

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške